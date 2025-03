Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0","c_author":"Békesi László","category":"360","description":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és hiányosságainak feltárása és értékelése, tapasztalatainak felhasználása ma még hiányzik, és a mai magyar politikai légkörben egyelőre lehetetlen” – írja visszatekintésében Békesi László, a Horn-kormány első pénzügyminisztere, aki a miniszterelnökkel való hadakozás kilátástalanságába belefáradva 1995. január 29-én bejelentette lemondását. A harminc éve, 1995. március 12-én bejelentett stabilizációs programról a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Surányi Györgynek és Bokros Lajosnak, a Békesi Lászlót váltó pénzügyminiszternek a visszatekintését közöltük. Békesi László az 1994. május 11-től 1995. február 28-ig terjedő időszak fejleményeit tekinti át. Memoárját szerkesztve, minimális rövidítésekkel tesszük közzé.","shortLead":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és...","id":"20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0.jpg","index":0,"item":"4e864471-28df-43b1-a408-a8109452a906","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","timestamp":"2025. március. 18. 13:32","title":"Békesi László a Bokros-csomagról: Horn Gyula végül élére állt annak a programnak, amelyet minden lehetséges eszközzel halogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","shortLead":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","id":"20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662.jpg","index":0,"item":"b27372a5-3c5f-4947-a813-ccb15fa9ddce","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","timestamp":"2025. március. 18. 13:04","title":"Csökkent a győri Audi bevétele, 2009-es szinten a motorgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","shortLead":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","id":"20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d.jpg","index":0,"item":"7903e19c-be29-408a-8b5d-3ff3731d3075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","timestamp":"2025. március. 19. 08:08","title":"A világ lehatékonyabb elektromos autója lehet a Tesla cybertaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af.jpg","index":0,"item":"eb448784-db03-480a-b9e2-556fe95eb110","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","timestamp":"2025. március. 18. 07:30","title":"Korrupció ellen tüntettek a gyászolók Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található. Egy most a jelek szerint átkerül, de még így is van bőven.","shortLead":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található...","id":"20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218.jpg","index":0,"item":"7252e3d6-c2b8-49a3-9861-da591e7d4cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","timestamp":"2025. március. 19. 15:03","title":"Újabb szöget ver a Vezérlőpult koporsójába a Microsoft, de még marad a Gépház-káosz a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","shortLead":"A műsorszámok hatósági ellenőrzése folyamatban van, közölte az NMHH.","id":"20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"fc4bf3f8-2905-462e-8270-c0a34e065a13","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Hunyadi-sorozat-NMHH-panasz-bejelentes-korhatar-szexjelenet-meztelenseg-leszbikus-jelenet-TV2","timestamp":"2025. március. 18. 14:24","title":"Többen is felnyomták a Médiahatóságnál a Hunyadi-sorozatot az erotikus jelenetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]