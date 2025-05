Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán alapult.","shortLead":"A szövegértéshez ismeretterjesztő, és nem szakszöveget kaptak a diákok, a műveltségi kvíz pedig a tavalyi mintán...","id":"20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ae022-ab33-455a-93df-f8a20da96c93.jpg","index":0,"item":"8a1f35fc-c8e9-4b12-84a1-f3f7d6c0c719","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szaktanar-ertekeles-magyarerettsegi-elso-resz-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Szaktanár a magyarérettségi első részéről: „Nem érhette meglepetés a diákokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","shortLead":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","id":"20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e.jpg","index":0,"item":"746056c4-beb3-41eb-bb7f-d328406af829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","timestamp":"2025. május. 05. 12:44","title":"Európába csábítanák a Trump elől menekülő amerikai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b562b4-945c-47b3-b6c8-d28f8ac97eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegértésben kapott feladatok között idén szerepel táblázat, a helyes válasz aláhúzása, és számos indoklást igénylő példa is.","shortLead":"A szövegértésben kapott feladatok között idén szerepel táblázat, a helyes válasz aláhúzása, és számos indoklást igénylő...","id":"20250505_2025-magyar-erettsegi-elso-resz-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98b562b4-945c-47b3-b6c8-d28f8ac97eb1.jpg","index":0,"item":"72ad8486-ca80-4007-9a7d-463443f083f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_2025-magyar-erettsegi-elso-resz-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 09:29","title":"Arany János és Zrínyi Miklós is bekerült az idei középszintű magyarérettségi első részének feladatai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","shortLead":"Alaposan visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, ez fékezheti a drágulást.","id":"20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"b5f132c1-1fb0-4e0e-a1f7-f1fcf7d08c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_ingatlanpiac-lakasvasarlas-befektetok-sajat-celu-lakasvasarlok-hirdetesek-erdeklodesek-lassulhat-a-dragulas","timestamp":"2025. május. 05. 11:33","title":"A befektetők már kitombolták magukat, most a saját célú lakásvásárlók ideje jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","shortLead":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","id":"20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"3ba9bcb8-09e9-496d-85e4-c58ef5fd5a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","timestamp":"2025. május. 06. 09:08","title":"Csak a magyarok harmada bízik benne, hogy idén véget érhet az orosz–ukrán háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","shortLead":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","id":"20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"05a7d1a5-ea83-4f68-bf38-24f887b1621d","keywords":null,"link":"/elet/20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","timestamp":"2025. május. 04. 13:56","title":"Felháborodtak az amerikai püspökök Trump képén – „Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","shortLead":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","id":"20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11.jpg","index":0,"item":"b0c88df1-dd40-462b-b055-a9e73aa0f16c","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","timestamp":"2025. május. 04. 17:44","title":"Juhász Előd elárulta, hogyan szervezte be a Belügyminisztérium, hogy az Egyesült Államokról jelentsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]