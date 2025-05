Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg büntetőeljárás zajlik, bár egy szabálysértési eljárást közben megszüntettek. A már több tízmilliós pénzbírsággal és kitiltással büntetett ellenzékiek mentelmi jogát Polt Péter hamarosan kikérheti.","shortLead":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg...","id":"20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5fd89774-6ab5-403b-9ef8-8265eb6834db","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 04:37","title":"A rekordbírság után jön csak a java: a füstgyertyázó ellenzékiek ellen egy eljárás megszűnt, de egy komolyabb most pörög fel igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","shortLead":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","id":"20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"4c4d49c4-4c51-4bd6-913b-b1f63f0739f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 05:26","title":"Katonai repülőgéppel deportálna bevándorlókat Líbiába a Trump-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","shortLead":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","id":"20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f.jpg","index":0,"item":"dc8b798c-4972-4dc9-822c-180eaafc53e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 17:44","title":"Brazil milliárdos kezébe kerül a Trump vámjait nyögő Skechers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésétől, ami komoly megbetegedést okozhat.","shortLead":"Minden jel szerint a Malassezia sympodialis nevű gomba képes megvédeni a szervezetet a Staphylococcus aureus nevű...","id":"20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7490debf-1ef8-4bd6-8a2d-fead2005f13c.jpg","index":0,"item":"582a4476-eee6-49c0-a391-790239e61e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_egeszseg-emberi-bor-gomba-staphylococcus-aureus-fertozes-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 05. 20:03","title":"Az ön bőrében is van egy gomba, és az egészségét köszönheti neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","shortLead":"Íme a megoldás azok számára, akik egy egyedi megjelenésű Cadillac villany SUV-ra vágynak.","id":"20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07bca07-53b6-4ee8-ac97-ad1a8b6dc665.jpg","index":0,"item":"63193c12-ddde-4b7a-b587-efa6d5872e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_eszveszto-tuningot-kapott-a-4-tonnas-cadillac-luxusterepjaro","timestamp":"2025. május. 06. 06:41","title":"Észvesztő tuningot kapott a 4 tonnás Cadillac luxusterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","shortLead":"Kollégánk, Veres Viktor munkáját is díjazták.","id":"20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708d7cbb-6730-4f34-846a-eceb627b964e.jpg","index":0,"item":"29b8ee89-c363-45a6-bfc2-9684ed3d8297","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyar-sajtofoto-palyazat-veres-viktor","timestamp":"2025. május. 06. 20:07","title":"Átadták az elismeréseket a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem az övé is.","shortLead":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem...","id":"20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8.jpg","index":0,"item":"67eef3e3-29f7-406d-b8a7-bd6e651d5cfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","timestamp":"2025. május. 06. 16:11","title":"Mácsai Pál: Játszani fogok és rendezni, számomra ez újrakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]