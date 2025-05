Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok sorsára jutni.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok...","id":"20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d.jpg","index":0,"item":"5b68a4f5-7dbb-4fbf-bf96-eb8d60da2739","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","timestamp":"2025. május. 05. 12:13","title":"Sean Penn: Donald Trump megpróbálhatja elpusztítani a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően áldozatai is vannak a támadásnak.","shortLead":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően...","id":"20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845.jpg","index":0,"item":"05cf16cb-d6a5-42cc-9366-a3023610396d","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","timestamp":"2025. május. 05. 21:57","title":"Izrael válaszcsapást mért a jemeni lázadókra a Ben Gurion repülőtér megtámadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989f8f69-75f6-40e9-a4ec-f35c69cb63a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három embert is letartóztattak a történtekkel összefüggésben.","shortLead":"Három embert is letartóztattak a történtekkel összefüggésben.","id":"20250505_Cipovel-dobtak-meg-Kenya-elnoket-tobb-embert-is-letartozhathattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/989f8f69-75f6-40e9-a4ec-f35c69cb63a1.jpg","index":0,"item":"e9976aef-841e-4861-ab26-d6ca79212ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Cipovel-dobtak-meg-Kenya-elnoket-tobb-embert-is-letartozhathattak","timestamp":"2025. május. 05. 16:05","title":"Cipővel dobták meg Kenya elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás együtt jár a halálozási kockázat csökkenésével, megvédheti a szervezetet az életkorral összefüggő betegségektől, és kimutatható mértékben növeli a várható élettartamot.","shortLead":"Portugál kutatók félszáz tanulmányt fésültek át, és a kutatási eredményekből arra a következtetésre jutottak...","id":"20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01b8604-dd9e-4cb9-912f-2d3c16c50f02.jpg","index":0,"item":"34523be9-a83a-4d6d-926e-ee19b45cc8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_kavefogyasztas-hosszu-tavu-egeszsegugyi-hatasai-metaanalizis-varhato-elettartam-novekedese","timestamp":"2025. május. 05. 08:03","title":"Most akkor végül is hány évvel él tovább, aki megiszik napi két-három kávét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","shortLead":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","id":"20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1.jpg","index":0,"item":"da6c1af2-53b9-4969-9746-bf9b5a695865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 05. 07:21","title":"Idő előtt kiszivárgott fotókon a Jeep vadonatúj villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult volna.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult...","id":"20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"29e60047-cc38-492a-9aa2-5d2374868871","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 05. 10:57","title":"Két embert letartóztattak a Lady Gaga riói koncertjén tervezett bombamerénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aad9b2-3f03-49d7-be97-bb4b182f2961","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyertes jelölt a közvéleménykutató szerint több mint 30 százalékot kapott.","shortLead":"A nyertes jelölt a közvéleménykutató szerint több mint 30 százalékot kapott.","id":"20250504_Exit-poll-a-szelsojobbos-George-Simion-nyerte-a-roman-elnokvalasztas-elso-fordulojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aad9b2-3f03-49d7-be97-bb4b182f2961.jpg","index":0,"item":"37d517d5-cfe7-4103-8a9a-50718fb1d0b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Exit-poll-a-szelsojobbos-George-Simion-nyerte-a-roman-elnokvalasztas-elso-fordulojat","timestamp":"2025. május. 04. 21:19","title":"Exit poll: a szélsőjobbos George Simion nyerte a román elnökválasztás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]