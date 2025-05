Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon. We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkilencedik kihívás. Gondolkozz velünk: Medencék – Szexi a matek 19. Fellélegezhet a brit autóipar és vámmentességet kap a Boeing-repülőgépek hajtóműveit szállító Rolls-Royce is. Megszületett a brit-amerikai vámmegállapodás A volt elnök szerint Amerikának a szabadságot, demokráciát és a lehetőségeket kellene hirdetnie, nem a rablást. Biden visszatért, és leszedte a keresztvizet Trumpról Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez. Milyen színű lesz az első bolygó, ahol Földön kívüli életet találhat az emberiség? Úgy tűnik, lila 133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell. Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója Megérte jó kapcsolatot ápolni az amerikai konzervatív agytrösztökkel: a Trump-adminisztráció készülő népesedési programjában a hazai családtámogatási rendszerből is ismert elemek bukkannak fel. Legalább ezzel igazolhatja a magyar modell sikerét az Orbán-kormány, ha már a romló születésszámok súlyos kudarcról árulkodnak. A fideszes családpolitika elemei megjelenhetnek Trump népesedési programjában Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni. Tesla-motort kapott a Citroen Ami - 900 Nm-es városi rakéta lett belőle