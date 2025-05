Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kijött egy lista, melyen állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","shortLead":"Kijött egy lista, melyen állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","id":"20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"82122d90-fd28-4aa0-a800-bc009c3eab08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Árréssapkát kaphat Nagy Mártontól az izzadásgátló stift és a mosogatógép-tabletta is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","shortLead":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","id":"20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff.jpg","index":0,"item":"846214bb-bbf5-4fc2-a997-2f8dbe353969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","timestamp":"2025. május. 08. 07:40","title":"Ukrajna a dollár helyett inkább az euróhoz kötné a hrivnyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken csökkennének. Szerinte a lakások megfizethetetlensége ennél sokkal nagyobb probléma.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken...","id":"20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"1d24c15a-76f6-4b82-838f-a522eaece482","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 06. 12:08","title":"Navracsics: Nem az a veszély, hogy olcsóbbá válnak az ingatlanok, hanem hogy drágák maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg büntetőeljárás zajlik, bár egy szabálysértési eljárást közben megszüntettek. A már több tízmilliós pénzbírsággal és kitiltással büntetett ellenzékiek mentelmi jogát Polt Péter hamarosan kikérheti.","shortLead":"A füstgyertyákkal is tiltakozó momentumos képviselők és Hadházy Ákos ügyében Kövér László feljelentése nyomán jelenleg...","id":"20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5fd89774-6ab5-403b-9ef8-8265eb6834db","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_rekordbirsag-fustgyertyazo-ellenzekiek-eljaras-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 04:37","title":"A rekordbírság után jön csak a java: a füstgyertyázó ellenzékiek ellen egy eljárás megszűnt, de egy komolyabb most pörög fel igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi járatok nagy kerülőre számíthatnak.","shortLead":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi...","id":"20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86.jpg","index":0,"item":"80271694-89c4-4f73-9754-8213f55277cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","timestamp":"2025. május. 07. 13:00","title":"Nem tett jót a polgári légi közlekedésnek az indiai–pakisztáni konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","shortLead":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f.jpg","index":0,"item":"3c8249fe-1040-4753-a916-5bf713ca9869","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:34","title":"Egy „csúnyának tűnő” feladat és egy pontatlan megfogalmazás okozhatott zavart – szaktanárok a matekérettségi második részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai liberálisok és szociáldemokraták azzal vádolják a konzervatívokat, hogy összeállnak az éppen jelentősen előretörő szélsőjobbal, amikor az EU legnagyobb pártcsaládjaként kampányt indítottak azon a címen, hogy ki kell vizsgálni, miként gazdálkodnak az uniós pénzekkel a civil mozgalmak.","shortLead":"Az európai liberálisok és szociáldemokraták azzal vádolják a konzervatívokat, hogy összeállnak az éppen jelentősen...","id":"20250506_Politico-EU-Neppart-Szocialdemokratak-Liberalisok-Zoldek-szelsojobb-civil-szervezetek-cordon-sanitaire-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"68fc396a-6980-4738-8373-7d9507303a80","keywords":null,"link":"/360/20250506_Politico-EU-Neppart-Szocialdemokratak-Liberalisok-Zoldek-szelsojobb-civil-szervezetek-cordon-sanitaire-vege","timestamp":"2025. május. 06. 15:30","title":"Politico-összeállítás: Orbán és a Patrióták dörzsölhetik a tenyerüket a Néppárt civilek elleni háborúja nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]