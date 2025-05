Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","shortLead":"Több mint fél évszázad után tért vissza a Földre.","id":"20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"d34d68b2-a55c-4334-91c8-6e66fba5cb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_Koszmosz-482-urszonda-becsapodas","timestamp":"2025. május. 10. 14:13","title":"Becsapódhatott a szovjet Koszmosz-482 űrszonda, egyelőre nem tudni, hol ért földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","shortLead":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","id":"20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61.jpg","index":0,"item":"ff20223e-61ff-4b3a-91c1-c630db2a22d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:31","title":"Mérgező klórfelhő miatt nem mehettek ki a szabadba százezrek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b68d9-83c2-43ca-a281-279c14003ccb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Végzetes Tell Vilmos-os játék, ivás, drog, egy férfi, aki soha nem fejezi be önanalízisét. A Queerben Craig sokat tesz azért, hogy másik oldalát is megmutassa.","shortLead":"Végzetes Tell Vilmos-os játék, ivás, drog, egy férfi, aki soha nem fejezi be önanalízisét. A Queerben Craig sokat tesz...","id":"20250509_hvg-William-S-Burroughs-konyv-Queer-Luca-Guadagnino-Daniel-Craig-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f8b68d9-83c2-43ca-a281-279c14003ccb.jpg","index":0,"item":"51f762b5-cadd-42e7-8fa9-293f880fc82e","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-William-S-Burroughs-konyv-Queer-Luca-Guadagnino-Daniel-Craig-film","timestamp":"2025. május. 09. 18:30","title":"Megosztó a film, amelyben Daniel Craig nem Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fbab3-cd21-4f42-ba8e-d3a93362f61a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"25 év politika, a csúcsról a mélybe – Gyurcsány Ferencnél nagyobbat a magyar politikában talán senki nem zuhant. Pályáját Kéri Lászlóval beszélte át Kacskovics Mihály Béla.","shortLead":"25 év politika, a csúcsról a mélybe – Gyurcsány Ferencnél nagyobbat a magyar politikában talán senki nem zuhant...","id":"20250509_Fulke-podcast-Keri-Laszlo-Gyurcsany-Ferenc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6fbab3-cd21-4f42-ba8e-d3a93362f61a.jpg","index":0,"item":"c81cbbc4-f4cb-4e18-bdfa-88133bb8cc48","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Fulke-podcast-Keri-Laszlo-Gyurcsany-Ferenc-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 20:15","title":"Feri, eljött az idő, hogy megírd azokat a könyveket! – Kéri László mondta el a Fülkében, mikor kellett volna lemondania Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti a szélsőjobbos jelöltet az Európai Unióban.","shortLead":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti...","id":"20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12.jpg","index":0,"item":"8d974f28-2a20-4ac7-89ae-16e7107d8634","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","timestamp":"2025. május. 09. 18:34","title":"A szélsőjobboldali Simion elleni szavazásra kérik a híveiket a romániai magyar egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is – mondta a magyar származású publicista a bécsi Heldenplatzon, ahol 1938-ban 250 ezren üdvözölték lelkesen az Ausztria megszállását, az Anschlusst bejelentő Hitlert.","shortLead":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni...","id":"20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99.jpg","index":0,"item":"01a0aba3-9caf-4e29-b508-166c6b179304","keywords":null,"link":"/360/20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Sebek, melyek újra és újra felszakadnak – Paul Lendvai bécsi beszéde a világháború végének 80. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb európai szövetségét, Franciaországot és Németországot látogatta meg, majd Brüsszelbe utazott, ahol az uniós intézmények vezetőivel találkozott. Ursula von der Leyen hárommilliárd eurós meglepetéssel várta.","shortLead":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb...","id":"20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1.jpg","index":0,"item":"85a75d7e-e0c9-4fad-b31d-799ed63f14a4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","timestamp":"2025. május. 09. 17:06","title":"Az új német kancellár Brüsszelben állt ki Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04997be-d90a-49a8-9179-2536e9e995a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több okból sincs elég energiatermelő kapacitás az országban. ","shortLead":"Több okból sincs elég energiatermelő kapacitás az országban. ","id":"20250510_hvg-Calik-Holding-Calik-Enerji-Ansaldo-gazuzemu-eromu-Tiszaujvaros-MVM-Status-Kpria-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04997be-d90a-49a8-9179-2536e9e995a1.jpg","index":0,"item":"2047bbac-f8c8-484d-bccf-46ad65cd9fb3","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-Calik-Holding-Calik-Enerji-Ansaldo-gazuzemu-eromu-Tiszaujvaros-MVM-Status-Kpria-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 10. 08:00","title":"Törökökkel, franciákkal és Mészáros Lőrinccel épülhetnek a Paks II.-pótló gázerőművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]