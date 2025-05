Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41e4f4bb-015c-4a7b-848d-c69afff4499d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A világ nagy részén azon dolgoznak a kormányok, hogy valamilyen módszerrel megnőjön a születésszám. Komoly pénzeket tesznek ebbe bele, nagy viták folynak arról, milyen támogatások azok, amelyek igazán jó eredményt hozhatnak. De van egy kínos kérdés, amibe igazán kellemetlen belefutni: van-e bármelyik kormány bármilyen döntésének hatása a születésekre?","shortLead":"A világ nagy részén azon dolgoznak a kormányok, hogy valamilyen módszerrel megnőjön a születésszám. Komoly pénzeket...","id":"20250514_egy-masik-kozgazdasag-gyerekvallalas-szuletes-demografia-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41e4f4bb-015c-4a7b-848d-c69afff4499d.jpg","index":0,"item":"a6c4b259-5007-405d-bf03-30aff41df529","keywords":null,"link":"/360/20250514_egy-masik-kozgazdasag-gyerekvallalas-szuletes-demografia-csalad","timestamp":"2025. május. 14. 10:00","title":"Adhat valamit a kormány, amitől nő a gyerekvállalási kedv, és nem pénz az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70.jpg","index":0,"item":"0992ec16-0925-4121-b99e-f7d58e9d3633","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","timestamp":"2025. május. 14. 07:59","title":"50 éves a legenda, az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","id":"20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"ca3423ea-9f56-460f-b9f4-a791cb33b98f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","timestamp":"2025. május. 13. 22:10","title":"Matolcsy szerint azért van MNB-ügy, mert nem akarta levinni az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ec0ef-eaac-44c8-a6ff-7bd3182cd30d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Sziget alapítója szerint a Tisza Párt jelenleg egy „fehér folt”.","shortLead":"A Sziget alapítója szerint a Tisza Párt jelenleg egy „fehér folt”.","id":"20250514_gerendai-karoly-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b50ec0ef-eaac-44c8-a6ff-7bd3182cd30d.jpg","index":0,"item":"c514bdaf-36b6-459f-b8dc-3558f15a74e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_gerendai-karoly-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. május. 14. 15:41","title":"Gerendai Károly: Elindult a felkészülés a kormányváltásra azok körében is, akik eddig profitáltak a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége, Bihaly Áron, aki számos méhes kérdésre választ ad. Miben más a házi és a vadméh? Mik fenyegetik a megporzókat? Mi lenne velünk nélkülük és mit tehetünk értük? Van egy jó híre is: itthon elég, ha csak megvédjük őket, mert ha számuk fogyatkozik is, de legalább még vannak.","shortLead":"És itt nem kizárólag a házi méhekre gondolt hanem minden be- és megporzóra a zCast legújabb adásának ökológus vendége...","id":"20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62097e17-abc1-45f5-89b6-65008aef3f67.jpg","index":0,"item":"eea427b6-8f99-47e2-95e3-63445fa26c38","keywords":null,"link":"/zhvg/20250514_zcast-mehek-beporzok-megporzok-pollinatorok-mehlegelok-darazs-garazsok-bihaly-aron-okologus-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 15:00","title":"zCast: A méhek védelme ott kezdődik, hogy megváltoztatjuk a szépről alkotott fogalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai elnöknek, mint a techcégek. Vélhetően azt is szótlanul tűrik majd, hogy Trump az egészségügyön, azon belül is traumás agysérülések kutatására és kezelésére szánt összegeken akar spórolni.","shortLead":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai...","id":"20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13.jpg","index":0,"item":"d0dba086-eb17-4822-8e2a-27a5ada7766d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","timestamp":"2025. május. 15. 13:02","title":"Trump szerint puhányság az agykárosodás, inkább nem is pazarolja erre a kormányzati pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","shortLead":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","id":"20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36.jpg","index":0,"item":"e79e6efc-8eab-41b0-aab6-267cfc4dd52d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","timestamp":"2025. május. 15. 07:28","title":"Cápa úszkált a trieszti kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","shortLead":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","id":"20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66.jpg","index":0,"item":"28eba896-e5c6-47c0-97a5-de0f17a7109b","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Mezítlábas horvát csellóművész dolgozta fel Korda György Reptér című dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]