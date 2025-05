Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik a jogállamiságot.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik...","id":"20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"cd09a936-9085-4945-9a19-175a80da1ada","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-birok-szerint-a-megfelemlitesi-torveny-serti-a-birosagok-fuggetlenseget","timestamp":"2025. május. 21. 07:44","title":"A bírók szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal sérti a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6320ad35-9f40-4bb8-b42d-7b7ca78ceeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lovakat a Cseh Légierő egyik szállítógépével viszik Kazahsztánba.","shortLead":"A lovakat a Cseh Légierő egyik szállítógépével viszik Kazahsztánba.","id":"20250521_A-Hortobagyrol-telepitenek-vissza-vadlovakat-Kazahsztanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320ad35-9f40-4bb8-b42d-7b7ca78ceeb5.jpg","index":0,"item":"a11d6e76-1ead-4d84-9f4e-eb7e8604173c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Hortobagyrol-telepitenek-vissza-vadlovakat-Kazahsztanba","timestamp":"2025. május. 21. 13:35","title":"A Hortobágyról telepítenek vissza vadlovakat Kazahsztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","shortLead":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","id":"20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d.jpg","index":0,"item":"cda0ffc7-fd37-497d-a240-d9c8812a5ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 20. 13:14","title":"ValMarék és Gáspár Laciék profitja is jócskán csökkent tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","shortLead":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","id":"20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc.jpg","index":0,"item":"58438287-6761-49d6-b211-8601a28363e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","timestamp":"2025. május. 20. 07:57","title":"Ilyen Ferrari is ritkán tűnik fel a McDrive-ban, mint Charles Leclerc-é az imolai verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja 30 millió dolláros kártérítést követelt, végül 5 millió dollárt kapott Donald Trump kormányától.","shortLead":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja...","id":"20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"ea2aeb1d-9f01-41cd-b595-00164acc76f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","timestamp":"2025. május. 20. 09:32","title":"Trump kormánya 5 millió dollárt fizet a nő családjának, akit rendőr lőtt le a Capitolium ostroma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]