Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és legyen szíves leállni.","shortLead":"Ragaszkodik a „létezéshez” az OpenAI technológiája, még akkor is, amikor kimondottan arra kérik, hogy ne tegye, és...","id":"20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"2149374b-e2d3-4e45-b817-5045ae0519ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_openai-chatgpt-o3-nyelvi-modell-leallitas-teszt-lazadas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 26. 12:03","title":"Lázadni kezd a ChatGPT, ha le akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még kissé sutának tűnik.","shortLead":"A Unitree kínai vállalat humanoid robotja már bokszolni is úgy tud, mint egy ember, igaz, a mozgása ezen a téren még...","id":"20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fad8ca9-4199-499c-816f-8d49adfa3148.jpg","index":0,"item":"65feba66-82be-46fa-a0d5-1ccba87996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_unitree-robotics-g1-box-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:03","title":"Már bokszolni is tud a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és beszélgetni a vidéki emberekkel”. ","shortLead":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és...","id":"20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"85ac8498-e498-41d1-ba14-0c639ed63e65","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","timestamp":"2025. május. 25. 16:37","title":"„Valakinek dolgozni is kell” – Nagy Ervin ezért nem gyalogolt Magyar Péterrel a Nagyváradig tartó túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","shortLead":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","id":"20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791.jpg","index":0,"item":"192b5e59-da5a-4fce-a24b-2854eb2e0a28","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","timestamp":"2025. május. 26. 10:27","title":"USB-töltőket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, majdnem 90 százalékuk nem felelt meg a biztonsági előírásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára, hogy izgalmasabbá váljon a hercegség F1-es versenye. ","shortLead":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára...","id":"20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5.jpg","index":0,"item":"9e87270c-fa5e-4918-bdcb-45fa66ca514c","keywords":null,"link":"/sport/20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:37","title":"Elég-e a csillogó körítés ahhoz, hogy az F1 megmaradjon Monacóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És...","id":"20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe.jpg","index":0,"item":"0966ac28-d894-4123-943c-730e9806edf9","keywords":null,"link":"/360/20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Lionel Richie a HVG-nek: Sok-sok gyermek születéséért felelősek a dalaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]