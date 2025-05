A korábban ígért, de részleteit illetően azóta is homályba vesző 100 új gyár-projekt bővítéséről beszélt a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban – vagyis néhány nappal azután, hogy Nagy Márton már bejelentette a GDP-t reményei szerint felpörgető bővítési terveket, most Orbán Viktor is kiállt mellettük – igaz, részleteket nem mondott.

Orbán a rádióban csak annyit mondott erről, hogy a 100 új gyár programot kibővítik, így már 150 gyárat fognak támogatni, illetve stratégiai fontosságúként említette a kis- és középvállalkozások támogatását. Az interjúban kitért még a riasztó első negyedéves GDP-adatokra is:

Orbán Viktor a rossz GDP-adatról: Engem nem az érdekel igazán, hogy mi az oka A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte elveszítenék a cselekvőképességüket, ha arról kezdenének beszélni, rajtuk kívül eső okok miatt következtek be a gazdasági folyamatok. Orbán Viktor szerint az, amit a tiszás Kollár Kinga tett, gonosz dolog.

Ami a gyárprogram bővítését illeti, azt a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárca éppen a negyedéves GDP-adatokra reagáló minapi közleményében jelentette be, és azt közölték: a kormány azon dolgozik, hogy „a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső európai környezetben”.

Az NGM szerint azért zuhan a magyar gazdaság, mert Ukrajnának adja a pénzt az EU A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.

A növekedést segítené a tárca tervei szerint a februárban Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár program 150-re bővítése is ezt segíti. A tárca ugyan azt ígérte, hogy a vonatkozó beruházások listáját hamarosan közzéteszik, ám ez egyelőre nem történt meg. Akárhogy is, már az eredeti 100 gyárat vizionáló projektet is erős kritikák érték.

A HVG is írt róla, hogy a KSH adatai szerint mind az autóipar, mind az akkumulátorgyártás mély gödörbe esett több mint egy éve, több magyarországi akkugyár is jelentősen visszavett a teljesítményéből, a komáromi SK On üzeme esetén már az a pletyka is felröppent, hogy a dél-koreai tulajdonos be is zárná azt a zéró-közeli kereslet miatt.

Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.

(Nyitóképünk illusztráció)