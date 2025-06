Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","shortLead":"A sorozatgyilkosos sztori ezúttal New Yorkba vezet, már a címe is sokatmondó: Resurrection, vagyis Feltámadás. ","id":"20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abd39808-dcad-4772-bbb1-7e47bb148056.jpg","index":0,"item":"6bc97d90-d8c1-48ba-81f0-1db1637c7da3","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Dexter-sorozat-folytatas-uj-evad-Resurrection-Feltamadas-trailer","timestamp":"2025. június. 02. 14:39","title":"Jön a Dexter folytatása, az előzetes már kint is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"2023 vége óta tervezték a most végrehajtott támadást, amelyben több tucat orosz harci repülőt semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná – árulta el az ukrán elnök.","shortLead":"2023 vége óta tervezték a most végrehajtott támadást, amelyben több tucat orosz harci repülőt semmisítettek meg vagy...","id":"20250601_Zelenszkij-ukrajna-oroszorszag-haboru-repulo-bombazo-dron-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"99971044-7d04-4777-98bd-e43ebefd3ca0","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Zelenszkij-ukrajna-oroszorszag-haboru-repulo-bombazo-dron-tamadas","timestamp":"2025. június. 01. 21:10","title":"Zelenszkij: Az orosz titkosszolgálat épülete mellől irányította Ukrajna az orosz bombázókat kilövő akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","shortLead":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","id":"20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12.jpg","index":0,"item":"bea417b9-e64b-4df2-b9d6-4e912256599b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","timestamp":"2025. június. 02. 07:21","title":"Év Magyar Autója 2026: eldördült a startpisztoly, indul a legjobb autók új versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának kültéri díszletében. Bár ez a közleményben nem szerepel, Vidnyánszky Attila rendező több mint egymilliárd forint támogatást kapott a filmre.","shortLead":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti...","id":"20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead.jpg","index":0,"item":"a3a0a180-07d2-4502-ad54-a9874606189d","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","timestamp":"2025. június. 03. 11:57","title":"Vidnyánszky Attila már forgatja a milliárdos támogatású mozifilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","shortLead":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","id":"20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2bc1d173-778a-4c2b-8a3b-94892b81fdad","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","timestamp":"2025. június. 02. 11:12","title":"Máris új politikai mozgalmat indított a kiugrott KDNP-s Gaal Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","shortLead":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","id":"20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"fbb8dce9-8245-4621-b8a6-4f88bcc6a022","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 02. 12:23","title":"Egymilliót kell fizetnie a rendőrségnek, mert a semmiért gyanúsított meg egy családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","shortLead":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","id":"20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6.jpg","index":0,"item":"bf4d7c2b-8692-42ca-8d70-d9590db41df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","timestamp":"2025. június. 01. 18:33","title":"Rendkívüli ülést kezdeményezett a főváros pénzügyi helyzete miatt Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]