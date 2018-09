Cary Fukunaga rendezi a 25. Bond-filmet – jelentették be csütörtökön a 007-es filmek producerei, Michael G. Wilson és Barbara Broccoli.

Az amerikai Fukunaga rendezte a Netflix új feketekomédia-sorozatát, a Maniacót Emma Stone és Jonah Hill főszereplésével, 2015-ben pedig az Idris Elba közreműködésével készült Beasts of No Nation című produkciót. Elba egyébként szóba került, mint következő Bond, még húzta is rajongókat is vele.

Fukunagát a magyar nézők a 2011-es Jane Eyre adaptációját is ismerhetik, amiben Mia Wasikowska, Michael Fassbender és Jamie Bell játszottak.

Az új Bond-filmet eredetileg Danny Boyle-ra bízták, de ő a közelmúltban "kreatív különbségekre" hivatkozva visszalépett. Boyle távozása után David Mackenzie, Yann Demange és Joe Wright nevét emlegették utódként, a BBC News szerint meglepő, hogy végül Fukunaga kapta a feladatot. A Bond-producerek viszont úgy vélték, Fukunaga "kitűnő választás", mint nyilatkozták, örömmel dolgoznak vele.

Fukunaga 2014-ben Emmy-díjat kapott A törvény nevében első évadának rendezőjeként. A Maniacot, amely pénteken került a Netflix kínálatába, vegyes fogadtatást kapott. A szériában a két főhős (Stone és Hill alakításában) egy gyógyszerkísérletben vesz részt. A Beasts of No Nation a Netflix első mozis minőségű produkciója volt. Az afrikai gyermekkatonákról szóló filmet több mint hárommillió amerikai előfizető nézte meg.



A forgatás a rendezőcsere okozta csúszás miatt csak 2019. március 4-én kezdődik, a produkciót pedig 2020. február 14-én mutatják be. Eredetileg 2019. októberére tervezték a premiert.