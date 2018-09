Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a0b324b-a48f-44ff-b536-615f90bc7431","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tehetséges volt és gyönyörű, a világhírt mégsem színésznőként érte el, hanem azzal, hogy ő volt Roman Polanski terhes felesége, akivel brutálisan végzett a Manson-banda. Ennek jövőre 50 éve, Sharon Tate-ről pedig három film is érkezik majd a mozikba – ami nem kevés etikai kérdést vet fel: vajon ki és mire akarja használni Sharon Tate meggyilkolását?","shortLead":"Tehetséges volt és gyönyörű, a világhírt mégsem színésznőként érte el, hanem azzal, hogy ő volt Roman Polanski terhes...","id":"20180924_Hivatasos_aldozat_harom_film_keszul_a_szinesznorol_akit_16_kesszuras_tett_vilaghiruve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b324b-a48f-44ff-b536-615f90bc7431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2437326-a953-43fb-8a98-aace297c80b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Hivatasos_aldozat_harom_film_keszul_a_szinesznorol_akit_16_kesszuras_tett_vilaghiruve","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:30","title":"Hivatásos áldozat: a színésznő, akit 16 késszúrás tett világhírűvé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","shortLead":"Nem lát más megoldást az elnéptelenedés ellen.","id":"20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90633efb-5e62-4718-8af3-983cbfb85069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Milliokat_ad_egy_baranyai_polgarmester_ha_az_o_falujaba_koltoznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:44","title":"Milliókat ad egy baranyai polgármester, ha az ő falujába költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","shortLead":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","id":"20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14597e1c-6b51-487e-9ce5-4b1d5cbda289","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:39","title":"Ismét győzött a fiatal Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva semmilyen más projekt nem hozott nekik (elég) pénzt.","shortLead":"A Telltale Games bezárása mögött főként pénzügyi nehézségek állnak. Sajtóhírek szerint néhány játékukat leszámítva...","id":"20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57ea4d7-a16d-4e85-b24c-07942e4a8627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae3b858-3329-4fce-8408-319e9033e800","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_telltale_games_csod_kalandjatek_the_walking_dead_wolf_among_us_7_days_to_die","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:33","title":"Csődbe ment a stúdió, amelyik Trónok harca, The Walking Dead és Batman játékokat is csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót üzemeltető két segélyszervezet. Ez volt az utolsó civil hajó, amely életeket mentett a Földközi-tengeren.","shortLead":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót...","id":"20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c2b61-e2d5-4a15-a718-e7cfb7d44832","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:09","title":"Visszavonták a menekülteket mentő Aquarius hajózási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5 millió liter sör fogyott. A sörfesztivál eredete egy 1810-es bajor királyi esküvőt ünneplő lóversenyhez nyúlik vissza, az első sörsátrak a XIX. század végén jelentek meg az eseményen.","shortLead":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5...","id":"20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe70bc8-2b30-489e-acf6-d74aebd89228","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:10","title":"Elképzelhetetlen mennyiségű sör elpusztításának láttak neki Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit a megengedettnél gyorsabban haladó jármű akar megelőzni.","shortLead":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit...","id":"20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ad12a-7b24-4e7a-bf37-2077ab9bea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:27","title":"„Majd elsőbbséget adok, ha ő betartja a sebességhatárt” – a jog sem szereti az önkéntes rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit sültkrumplik. A két országban több mint 40 éve nem látott szárazság volt, emiatt sokkal kisebbek lesznek a krumplik.","shortLead":"Az eddigi 8-9 centiméteres hossz helyett nagyjából három centiméterrel rövidebbek lesznek idén a belga és a brit...","id":"20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5842f651-3d81-46cd-aca0-0bfed07395fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Rovidebb_lesz_a_sultkrumpli_kisebb_lesz_a_chips_az_aszaly_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Rövidebb lesz a sültkrumpli, kisebb lesz a chips az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]