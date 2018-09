Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","shortLead":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","id":"20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8926d5-3622-4bea-b53e-4e14eea4d6bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:47","title":"Ismerős a cápacsaládos versike? Mert abból nem most lett először világszám ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki biztos nevével összekapcsolódó Híd a Munka Világába program keretében vásároltak. Bár eljárás folyik a szervezet ellen, az ingatlanokon nincs vagyonzár. ","shortLead":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki...","id":"20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae7a64-45bf-4314-99b0-b59cfcf487de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:08","title":"Úgy adják el a csődbe torkollt romaprogram ingatlanvagyonát, hogy eljárás folyik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi divatcég bemutatóin vonult már fel és pózolt a Vogue magazinnak is. A kívülállók azt hinnék, kellemes, kényelmes munkája van és jól is keres. De a valóság egészen más.","shortLead":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi...","id":"20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e599062-9020-46ad-9739-359ea7887b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:59","title":"Manökenek a szakma pokláról: 100-ból kettőnek bejön, 98 ráfizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a542a2a-49b3-4626-9291-a82e226d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Bono a kormánypárti sajtóban lassan botfülű pedofillá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok meccseire. A fociakadémia épületét felhúzták, zöldellnek a pályák, de a környező utak még göröngyösek, úgy látszik, még nem költötték el az ide szánt több mint hárommilliárd forint magyarországi „ajándékot\".","shortLead":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok...","id":"20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b4814-af5b-4901-a7ec-b51ddee16581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:00","title":"A koporsógyári melósok is besegítettek, így avatott fociakadémiát Topolya a \"főnökkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429a870a-52cc-4444-b0e4-2a682f3b915a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elindulása nem rengette meg a Jobbikot, ahogy az LMP-nek sem ártottak az elmúlt hetek botrányai. ","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elindulása nem rengette meg a Jobbikot, ahogy az LMP-nek sem ártottak az elmúlt hetek botrányai. ","id":"20180926_zavecz_kutatas_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429a870a-52cc-4444-b0e4-2a682f3b915a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5addeaee-2127-4873-8608-0e169e79f46f","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_zavecz_kutatas_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:30","title":"Egy százalékon rajtolt Toroczkai új pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot a Metrovagonmastól, ezeket a MÁV-Start most felújítja és átfesti kékre.","shortLead":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot...","id":"20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973db0b-1ca6-462d-9752-b7cdd3875124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:31","title":"Látta már a MÁV-Start felújított Metrovagonmas motorvonatait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]