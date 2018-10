Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen költözik el megszokott lakóhelyéről a magyar lakásvásárló, a gyenge mobiltiás az erős lokálpatriptizmussal ársul.","shortLead":"Nem szívesen költözik el megszokott lakóhelyéről a magyar lakásvásárló, a gyenge mobiltiás az erős lokálpatriptizmussal...","id":"20181001_Ha_bevettuk_magunkat_egy_kornyekre_nem_koltozunk__elkepesztoen_rugalmatlanok_a_lakasvasarlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2dbae8-13da-44e7-848d-85b025a0f65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Ha_bevettuk_magunkat_egy_kornyekre_nem_koltozunk__elkepesztoen_rugalmatlanok_a_lakasvasarlok","timestamp":"2018. október. 01. 11:41","title":"Ha bevettük magunkat egy környékre, nem költözünk – elképesztően rugalmatlanok a lakásvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új kompakt szedán.","shortLead":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új...","id":"20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4186d5e2-4dd9-4d2d-9fbc-5770c20fefbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. október. 02. 10:21","title":"Itt a teljesen új 3-as BMW: nagyobb, könnyebb, okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","shortLead":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","id":"20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904080e3-c58b-4cd6-a1ea-6c9349b88ef0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","timestamp":"2018. október. 01. 13:19","title":"Lapértesülés: kirúgta Ljubomir Vranjest a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","shortLead":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","id":"20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05140708-8c6d-437d-92d6-512d76245d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 11:21","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a 300 lovas Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR értelmében elméletben hatalmas büntetést szabhatnak ki. A Facebook történetének eddigi legkomolyabb biztonsági incidense jó alapot szolgáltathat az uniós hatóságoknak a példa statuálására.","shortLead":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR...","id":"20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212fb0c-25a9-4402-b285-f42a25028c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","timestamp":"2018. október. 02. 10:03","title":"Akár 454 000 000 000 forintnyi büntétést is kaphat a Facebook az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","shortLead":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","id":"20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715ce0ab-ef64-4117-9a20-560bdab37803","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","timestamp":"2018. október. 01. 19:30","title":"Nem tudott csodát tenni, egy év után kirúgták a GE vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","shortLead":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","id":"20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c7c6-427f-427e-ac9b-350533374631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:09","title":"Mészáros Lőrinc ingatlanbefektetőként is nagyot kaszált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték erre a szoftvert. Az androidos állás sokkal ósdibb képet fest.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték...","id":"20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89e8e3-2000-45c7-9b74-e16dd17b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","timestamp":"2018. október. 01. 12:23","title":"Az iPhone-osok szárnyalnak, az androidosok bosszankodva nézhetnek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]