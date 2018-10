Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","shortLead":"A jobbikos Szávay István szerint szégyen, gyalázat, hogy a Fidesz-KDNP a DK-val együtt nem szavazata meg a javaslatot.","id":"20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd96cfc-8311-44e3-9c8a-db8e8afd131b","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_nem_tamogattak_a_kormanypartok_hogy_legyen_trianon_emlekev","timestamp":"2018. október. 02. 18:55","title":"Nem szavazták meg a Trianon-emlékévet a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe jó néhány új funkció és érdekesség is belekerült.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe...","id":"20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283365b-fa85-426c-9ecc-e2e41a571390","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","timestamp":"2018. október. 03. 11:03","title":"Windows 10 fut a gépén? Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. 