[{"available":true,"c_guid":"335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával vizsgálódik.","id":"20181004_rendorsegi_ugy_lett_a_szombathelyi_tomeges_megbetegedesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecea1b8-6d02-411c-8ffe-44292951634e","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_rendorsegi_ugy_lett_a_szombathelyi_tomeges_megbetegedesbol","timestamp":"2018. október. 04. 10:17","title":"Rendőrségi ügy lett a szombathelyi tömeges megbetegedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24bf73-c70e-4699-91c0-6e8b60f7b7f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmas távolságra lévő törpebolygót fedeztek fel: a The Goblin névre keresztelt égitest észlelése újraértelmezheti a Naprendszer határait.","shortLead":"Hatalmas távolságra lévő törpebolygót fedeztek fel: a The Goblin névre keresztelt égitest észlelése újraértelmezheti...","id":"20181004_the_goblin_torpebolygo_felfedezese_2015_tg387_kilencedik_bolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca24bf73-c70e-4699-91c0-6e8b60f7b7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ab7d03-059c-4ed6-96a1-d2e49091b1bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_the_goblin_torpebolygo_felfedezese_2015_tg387_kilencedik_bolygo","timestamp":"2018. október. 04. 10:03","title":"Ez a felfedezés igazolhatja, hogy nem csak 8 bolygónk van a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági növekedésből eredő munkaerőhiányt, mondta Kövér László Az Üzletnek adott interjújában. Az Országgyűlés elnöke beszélt arról is, a korábbinál konzultatívabb törvényhozásra számít. Kritikát is megfogalmazott.","shortLead":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági...","id":"20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aabbbf-470b-4c74-8b99-5f4a1b5a7d28","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","timestamp":"2018. október. 05. 17:11","title":"Kövér szerint a cigányság és a munkanélküliek az ország tartalékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","shortLead":"Thom Yorke néha bánkódik a Harcosok klubja miatt, de abban az állapotában szerinte képtelen lett volna megcsinálni.","id":"20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba1a179-451f-4bbd-8d03-7ab62f0e2914","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Radiohead_Harcosok_klubja_Thom_Yorke_Suspiria","timestamp":"2018. október. 04. 11:58","title":"A Harcosok klubját nem vállalta, de ezt a hideglelős horrort igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét – tájékoztatott csütörtökön a kijevi tárca a honlapján megjelent közleményében.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia...","id":"20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9956b3-4090-4a3e-b75a-84ef69f9a390","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 10:50","title":"Kiutasította Ukrajna a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható probléma idehaza több száz internetezőt érint, de nem kizárt, hogy ennél jóval nagyobb a baj. ","shortLead":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható...","id":"20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8547e-03a4-4742-ad31-f3386a88997d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","timestamp":"2018. október. 04. 17:53","title":"Nagy gond van 1600 magyar routerével, átvehetik felettük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","shortLead":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","id":"20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cec014-b6c2-4296-8e6b-61a299f97cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","timestamp":"2018. október. 04. 09:20","title":"Budapest után Csongrádnak is új rendőrfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ártatlannak vallotta magát a tárgyalásán a férfi, akit jómódú romák elleni gyilkosságok tervezésével vádolnak.","shortLead":"Ártatlannak vallotta magát a tárgyalásán a férfi, akit jómódú romák elleni gyilkosságok tervezésével vádolnak.","id":"20181004_Birosag_ele_allt_a_ferfi_akit_azzal_vadolnak_hogy_gazdag_romak_meggyilkolasat_tervezte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c8cca7-727d-4822-a418-72e5fef9d1a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Birosag_ele_allt_a_ferfi_akit_azzal_vadolnak_hogy_gazdag_romak_meggyilkolasat_tervezte","timestamp":"2018. október. 04. 20:12","title":"Bíróság elé állt a férfi, akit azzal vádolnak, hogy gazdag romák meggyilkolását tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]