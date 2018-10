Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","shortLead":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","id":"20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e93581-d328-48d2-897b-894485a6bd33","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 07. 18:50","title":"Európa-csúccsal nyert a maratoni futó olimpiai bajnok Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elnyerje a legjobb kamerás mobil címet a készülék.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég...","id":"20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3ebcd-a8a6-42bb-b2c8-b4c82f5845c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","timestamp":"2018. október. 07. 20:03","title":"Megmérték, pontosan mennyire jó képeket csinál az új iPhone kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon belül tervezett eszköze. A most bejelentett, Portal nevű készüléktől azt várják, hogy \"radikálisan megváltoztatja majd a kapcsolattartás módját\".","shortLead":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon...","id":"20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489090f4-f07d-4bf5-977c-e61ad3715fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","timestamp":"2018. október. 08. 15:33","title":"Bemutatta első készülékét a Facebook: a Portal lényegében egy okosabb vezetékes telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","shortLead":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","id":"20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b56ab-ffab-431a-b9a9-8608d06e1391","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 07. 10:39","title":"Végrehajtás indult Hosszú Katinkáék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","shortLead":"Több légitársaságnál azonnal felvennének több száz pilótát is. ","id":"20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e1aa0a-9b95-4f5d-881b-a8cf1f830c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d68f85-9a98-4699-a463-317c28f39a78","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Nincs_eleg_pilota_szinte_lasszoval_fogjak_oket_a_cegek","timestamp":"2018. október. 08. 06:11","title":"Nincs elég pilóta, szinte lasszóval fogják őket a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1dc00-4329-41d8-9bab-8152fd2ea6e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda mérése szerint Magyarországon a munkavállalók kétharmadának a bére nem éri el az átlagbért, ami a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint 2018. májusában bruttó 327 486 forint volt, ezen a helyzeten pedig elsősorban az adórendszer átalakításával, a többkulcsos adórendszer bevezetésével lehet segíteni.","shortLead":"A Policy Agenda mérése szerint Magyarországon a munkavállalók kétharmadának a bére nem éri el az átlagbért, ami...","id":"20181008_A_munkavallalok_ketharmada_nem_keresi_meg_az_atlagbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1dc00-4329-41d8-9bab-8152fd2ea6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713279a-e371-4d40-85aa-3c6258e8a807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_munkavallalok_ketharmada_nem_keresi_meg_az_atlagbert","timestamp":"2018. október. 08. 13:42","title":"A munkavállalók kétharmada nem keresi meg az átlagbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","shortLead":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","id":"20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4243d7a6-3e03-4739-9ef2-9130a16a9aa1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","timestamp":"2018. október. 08. 12:23","title":"A turisták naptejétől pusztulnak a korallok egy thaiföldi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]