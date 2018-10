Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át, amit gyereknevelésről, munkahelyről, étkezésről, pénzköltésről eddig gondoltunk. Hogy milyen új készségek lesznek a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben az átláthatatlan információáradatban. Vagy hogy a végre felszínre került és sokáig kibeszéletlen nőügyek hogyan tarthatók ébren a ma Magyarországán.","shortLead":"Kerekes Vicával a címlapján jelent meg a friss HVG Extra A Nő. A magazinban sok szó esik arról, hogyan keretezzük át...","id":"20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4142db8b-bac9-4b09-95a0-dd9b8e46329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2492a9da-3f26-4c87-ba3d-97d46e0e7e7c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181012_A_komfortzonankat_nem_is_elhagyni_hanem_ujrarajzolni_kene__Megjelent_a_HVG_Extra_A_No","timestamp":"2018. október. 12. 14:00","title":"A komfortzónánkat nem is elhagyni, hanem újrarajzolni kéne? – Megjelent a HVG Extra A Nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","shortLead":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","id":"20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d0e34-e9b6-4644-93ac-f56d6469f470","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 12. 16:10","title":"Kiszámolták: nem csökken a profit, ha bunkó a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","shortLead":"Az első osztályból kiesett belga csapat gazdasági igazgatóját letartóztatták, az edző az őrszobán töltötte az éjszakát.","id":"20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3f2f7-c92c-49f3-9ecf-4689d56c88c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bundabotrany_29_embert_letartoztattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:18","title":"Bundabotrány: 29 embert letartóztattak Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","shortLead":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","id":"20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356eb28-bd7f-486d-bcf7-7735cf46f4f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","timestamp":"2018. október. 12. 05:46","title":"Garancsié az év vállalata, Orbántól vehette át a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f354ccd3-9252-481f-8b90-5126f6ff8e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint nem a pártállás, csak a művészi teljesítmény számít.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint nem a pártállás, csak a művészi teljesítmény számít.","id":"20181012_Okovacs_Szilveszter_Karos_ha_valaki_hegemoniara_torekszik_a_ra_bizott_intezmenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f354ccd3-9252-481f-8b90-5126f6ff8e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a8205d-6b2b-4a28-9ae1-b30fdb4cbdca","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Okovacs_Szilveszter_Karos_ha_valaki_hegemoniara_torekszik_a_ra_bizott_intezmenyben","timestamp":"2018. október. 12. 15:26","title":"Ókovács Szilveszter: Káros, ha valaki hegemóniára törekszik a rá bízott intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","shortLead":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","id":"20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638a82a-1cb0-4904-869c-0a168d3a9b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","timestamp":"2018. október. 12. 21:06","title":"20 millió forintra perli a Kardiológiai Intézetet a kirúgott sebész meghalt betegének családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, alig kódolt üzenetet küldött Orbán Viktornak az USA: Iványi Gábor lelkész több ügyön keresztül is élesen szembenáll a NER-rel.","shortLead":"Újabb, alig kódolt üzenetet küldött Orbán Viktornak az USA: Iványi Gábor lelkész több ügyön keresztül is élesen...","id":"20181013_A_NER_egyik_ikonikus_ellenfelevel_fotozkodott_az_amerikai_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522ce8c-e14b-4164-b4b6-dc05a3b2f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_A_NER_egyik_ikonikus_ellenfelevel_fotozkodott_az_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. október. 13. 11:44","title":"A NER egyik ikonikus ellenfelével fotózkodott az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]