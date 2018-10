Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","shortLead":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","id":"20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21059cc-4551-400a-8480-016bd9e450ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 16. 06:29","title":"Bod Péter Ákos: Teljesen érthetetlen, miért törlik el a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","shortLead":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","id":"20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1ab6ae-ccea-4978-b751-fd057f7e4d45","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Letiltottak egy rém ijesztő Spotify-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","shortLead":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","id":"20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202914c-a9e5-4a6d-845b-4c3397e48291","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","timestamp":"2018. október. 16. 13:48","title":"Boszorkányok készülnek rontást küldeni Trump főbírójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","shortLead":"A benzin ára 399 forint, a gázolajé 433 forint lett.","id":"20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59147cb-65b1-4966-9a90-b37b29309bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 17. 05:22","title":"Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fcf8a-2a0e-4bd4-956e-6983c946d8b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","timestamp":"2018. október. 16. 14:42","title":"Hibátlan: ez a kép összefoglalja az utóbbi két nap történéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal való szakítása mögött. A két nagyágyú szeptemberben fújt visszavonulót. Azóta egyikük sem nyilatkozott, de Systrom most megtörte a jeget.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal...","id":"20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e526a51-c3ae-42fc-90db-2738dad31f4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. október. 16. 14:33","title":"Komoly balhé miatt távozhatott a Facebooktól a két Instagram-alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló kormányhatározat is megszületett.","shortLead":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló...","id":"20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2aefd-4ba6-4888-bedb-c481f7d077e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","timestamp":"2018. október. 15. 19:52","title":"Itt a kormányhatározat, hivatalosan is vége a genderszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]