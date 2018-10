Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","shortLead":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","id":"20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cd644d-f5d1-42c8-a6aa-e4a12e083cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","timestamp":"2018. október. 02. 14:17","title":"Újabb részletek arról, hogyan korlátoznák a britek az uniós munkavállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","shortLead":"Finoman szólva is a megrendezettség jeleit fedezhetők fel a radikális feminista vírusvideóban.\r

","id":"20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904360c3-ad15-44bf-927f-3e5715c18c02","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tobb_mint_gyanus_a_terpeszkedo_ferfiakat_savval_leonto_no_videoja","timestamp":"2018. október. 03. 10:52","title":"Több mint gyanús a terpeszkedő férfiakat savval leöntő nő videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alexander Stubb bejelentette, hogy jelölteti magát az Európai Bizottság elnöki posztjára.","shortLead":"Alexander Stubb bejelentette, hogy jelölteti magát az Európai Bizottság elnöki posztjára.","id":"20181002_Manfred_Weber_kihivoja_szerint_a_Fidesznek_tavoznia_kell_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4725b27-a562-4c3b-9493-b139cb43d4a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Manfred_Weber_kihivoja_szerint_a_Fidesznek_tavoznia_kell_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 17:08","title":"Manfred Weber kihívója szerint a Fidesznek távoznia kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon találkozna már Trump elnökkel, aki végre elkezdte komolyan venni magyar kollégáját.","shortLead":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon...","id":"20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4474dbb-ef46-44fe-80b4-cf88b25732ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","timestamp":"2018. október. 02. 16:09","title":"Hiába Orbán rajongása, a magyarok nem hisznek Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","shortLead":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","id":"20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff9ed4-224c-44f0-b46a-c32ba13180e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","timestamp":"2018. október. 03. 15:46","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti kismama, mert a csúcsforgalomban indult be a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házasság alternatívájaként.","shortLead":"A házasság alternatívájaként.","id":"20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e7585-9be4-497c-9090-8f84ac61f852","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. október. 02. 13:31","title":"Anglia a heteroszexuális pároknak is bevezeti az élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]