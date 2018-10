Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt akarja, hogy személyes legyen.","shortLead":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt...","id":"20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ecad3c-1473-484c-8e6b-fd17f92ea6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","timestamp":"2018. október. 18. 08:02","title":"Verhofstadt szerint Orbánt csak a magyar szavazók állíthatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 információi szerint még idén átveszi Andy Vajnától a TV2 Média Csoport Zrt. irányítását Mészáros Lőrinc egyik nagyvállalata. A HVG hetilap által már két hónapja megjósolt tranzakcióval párhuzamosan a filmügyi kormánybiztos lapjai is a korábbi felcsúti polgármesterhez vándorolnak. ","shortLead":"A 444 információi szerint még idén átveszi Andy Vajnától a TV2 Média Csoport Zrt. irányítását Mészáros Lőrinc egyik...","id":"20181018_Meszaros_Lorinc_heteken_belul_viszi_a_TV2t_Vajna_megy_a_sullyesztobe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef0a8b3-fa68-49ea-b7c0-4354c28cf1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Meszaros_Lorinc_heteken_belul_viszi_a_TV2t_Vajna_megy_a_sullyesztobe","timestamp":"2018. október. 18. 12:56","title":"Mészáros Lőrinc heteken belül viszi a TV2-t, Vajna megy a süllyesztőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át tisztában volt vele, hogy pontatlanul méri a videók megtekintésére vonatkozó számadatokat a Facebook, mégsem tettek ellene semmit – ez áll a Zuckerbergék ellen kedden benyújtott periratban, melynek kezdeményezői szerint a közösségi oldal tudatosan megvezette egyes partnereit, hogy náluk költsék el a hirdetésre szánt pénzeket. ","shortLead":"Hónapokon át tisztában volt vele, hogy pontatlanul méri a videók megtekintésére vonatkozó számadatokat a Facebook...","id":"20181018_facebook_video_megtekintesi_adat_csalas_facebook_hirdetes_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa0d8d0-96db-4b79-bb7c-1d1c924a613c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_video_megtekintesi_adat_csalas_facebook_hirdetes_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 10:33","title":"Hónapokon át meghamisíthatta a videós adatokat a Facebook, hogy a YouTube helyett inkább náluk hirdessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma, a Fideszre terelődött a szó. A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma...","id":"20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b99ec5d-4797-4590-a09c-a8ab89b9a708","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","timestamp":"2018. október. 18. 15:35","title":"Merkel szűk körben Orbán fejére olvasta rajongását Salvini iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni.","shortLead":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását...","id":"20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e39a0-d385-4ddb-9d41-125b3f3ee4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","timestamp":"2018. október. 19. 08:03","title":"20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek a férfira, akit a bíróság végül figyelmeztetésben részesített.","shortLead":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek...","id":"20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bbe16-ba8d-4f82-8e3d-11a24eb7a467","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 17. 19:06","title":"Gödöllőn ítélték el az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csokot nem lehet felvenni lakásfelújításra, a lakástakaréknál gyűjtött pénzt lehetett erre használni. Nagy bajban lehetnek, akik eddig nem szerződtek a lakástakarékokkal, és felújítást terveznek.","shortLead":"A csokot nem lehet felvenni lakásfelújításra, a lakástakaréknál gyűjtött pénzt lehetett erre használni. Nagy bajban...","id":"20181017_Tobb_szazezer_forinttal_dragulhat_a_felujitas_a_lakastakarekok_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b556605f-c724-45a9-8f95-1671135d658e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Tobb_szazezer_forinttal_dragulhat_a_felujitas_a_lakastakarekok_nelkul","timestamp":"2018. október. 17. 19:29","title":"Több százezer forinttal drágulhat a felújítás a lakástakarékok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]