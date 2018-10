Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek vagyunk-e olyan generációt nevelni, amely nemcsak együtt él a technológiai robbanással, hanem használja is azt? Alkalmas-e a mostani oktatásunk arra, hogy erre felkészítse az embereket? (Spoiler: NEM!)","shortLead":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek...","id":"20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdebb48-349d-4cf2-bb57-6f0c895e563f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","timestamp":"2018. október. 19. 08:57","title":"\"Brutális változások jönnek, de fel tudjuk-e készíteni erre az embereket?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig...","id":"20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465efbef-e270-485b-8db0-56009e16293a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","timestamp":"2018. október. 19. 06:40","title":"Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","shortLead":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","id":"20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc046783-7d84-497f-b6e2-c12ffcb53770","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Egyetlen gigavállalatban egyesítik Mészáros Lőrinc két óriáscégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967 óta már egyáltalán nem lehetett rajta játszani.","shortLead":"Évszázados hányattatás után szólalt meg újra eredeti helyén a Zeneakadémia Nagytermében a felújított Voit-orgona. 1967...","id":"20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3164c2e5-5c70-4bea-ad96-7ee8b55f728e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1998b8d-1291-44f3-865c-80bda6a0316d","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Voit_orgona_Zeneakademia_hangszer_rekonstrukcio","timestamp":"2018. október. 19. 17:59","title":"800 millió forintba került, de újjászületett a Zeneakadémia orgonája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen, fontos tudnia, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan...","id":"20181018_imposztorszindroma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf606fc-e0eb-4ec1-b90e-32451b7c3662","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181018_imposztorszindroma","timestamp":"2018. október. 18. 19:24","title":"Retteg, hogy munkahelyén kóklernek nézik? Akkor talán imposztorszindrómában szenved!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket”. Áll a bál.","shortLead":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai...","id":"20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667e2c7b-291e-4581-a6f4-eea8ab341391","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","timestamp":"2018. október. 19. 08:02","title":"Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","shortLead":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","id":"20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c11974-010a-4606-ba11-9e6099e0fee2","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","timestamp":"2018. október. 19. 05:14","title":"Fidesz: Verhofstadt a legnagyobb veszély a kereszténységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]