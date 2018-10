Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat szerint az Alpok térségében csapadékosra fordul az idő, ami valószínűleg hatni fog a vízállásra. ","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint az Alpok térségében csapadékosra fordul az idő, ami valószínűleg hatni fog...","id":"20181026_Lejar_az_elsullyedt_hajok_kincsek_es_hidmaradvanyok_ideje_nemsokara_emelkedni_kezd_a_Duna_vizallasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf4c483-c068-44a0-98eb-078000bcf542","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Lejar_az_elsullyedt_hajok_kincsek_es_hidmaradvanyok_ideje_nemsokara_emelkedni_kezd_a_Duna_vizallasa","timestamp":"2018. október. 26. 18:49","title":"Lejár az elsüllyedt hajók, kincsek és hídmaradványok ideje, nemsokára emelkedni kezd a Duna vízállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis a Mátészalka-Debrecen vonalon jelenleg 48 sebességkorlátozás van érvényben.","shortLead":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis...","id":"20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e024ae-bb51-41c7-8d81-0104d23dd232","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","timestamp":"2018. október. 27. 13:50","title":"Ott tartunk, hogy gyerekcsigák is felveszik a versenyt a métászalkai vonattal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","id":"20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adda8d-c051-45d5-b198-be9e5f28316a","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","timestamp":"2018. október. 27. 15:46","title":"Őrizetbe vették a Sülysápon talált halott csecsemő anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos szerint a nőknek nagyon bejön az ötlet. ","shortLead":"A tulajdonos szerint a nőknek nagyon bejön az ötlet. ","id":"20181027_Szalloda_hotel_csak_noknek_Spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68ef3da-b8f8-4258-8924-83f70a6aa508","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Szalloda_hotel_csak_noknek_Spanyolorszag","timestamp":"2018. október. 27. 18:50","title":"Jövőre nyit az első spanyol hotel, amely kizárólag női vendégeket fogad majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","shortLead":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","id":"201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab065e-7fcb-4e26-ada1-fe64d5f58208","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","timestamp":"2018. október. 27. 10:30","title":"Nagyon sok embert néztek meg, kevesebb személyiségtípust találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány. A tudósok most azt kutatják, pontosan milyen mértékű stressznek teszik ki a hajók a ceteket.","shortLead":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány...","id":"20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cd670-a7bd-45a6-a83f-34bcd7baf38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","timestamp":"2018. október. 27. 15:03","title":"Ezt is az ember okozza: elhallgat a bálnák éneke, ha hajó közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon, például nem adják ki az itteni hatóságok által körözött bűnözőket – mondja Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár. HVG-interjú.","shortLead":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el...","id":"201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296cd722-9079-444d-986c-3aee2364e5b0","keywords":null,"link":"/itthon/201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","timestamp":"2018. október. 28. 09:00","title":"Handó vs OBT: \"Maga a konstrukció sem állja ki a független igazságszolgáltatás próbáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb sejtszámuk több veszélyes mutáció kialakulására ad lehetőséget – állítja a Kaliforniai Egyetem evolúciós, ökológiai és szerves biológiai tanszékének kutatócsoportja.","shortLead":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb...","id":"20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c6be61-e966-41be-9623-c1ab5e6a7c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","timestamp":"2018. október. 26. 19:03","title":"Magasabb ön 162 centinél? Sokkal? Ez rosszabb hír, mint eddig gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]