"available":true,"c_guid":"3faf279b-2128-4bd2-baa8-e8786602fa94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország három éve avatkozott be a szíriai háborúba a damaszkuszi rezsim oldalán, és kezdte meg kiterjedt légi hadjáratát.","shortLead":"Oroszország három éve avatkozott be a szíriai háborúba a damaszkuszi rezsim oldalán, és kezdte meg kiterjedt légi...","id":"20181031_Jogvedok_az_oroszok_valogatas_nelkul_olik_a_civileket_Sziriaban","timestamp":"2018. október. 31. 14:04","title":"Jogvédők: Az oroszok válogatás nélkül ölik a civileket Szíriában"},{"available":true,"c_guid":"6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki a rá záporozó szakmai díjak ellenére is azt tartotta a legnagyobb elismerésnek, ha rendező-festőnek nevezték.","shortLead":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki...","id":"20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","timestamp":"2018. október. 31. 10:20","title":"Aki megmutatta, hogy az édes élet émelyítő is lehet – 25 éve halt meg Fellini"},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2016-ban több mint félmillió gyermek halálát okozták a rossz levegőből eredő akut alsó légúti fertőzések. Elkeserítő adatokat közölt friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO). ","shortLead":"2016-ban több mint félmillió gyermek halálát okozták a rossz levegőből eredő akut alsó légúti fertőzések. Elkeserítő...","id":"20181029_karos_levego_legszenyezettseg_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_gyermekek","timestamp":"2018. október. 29. 19:33","title":"A világon élő gyerekek 93 százaléka minden nap az egészségére káros levegőt szív be"},{"available":true,"c_guid":"918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal, akár ismerőseivel, munkatársaival is.","shortLead":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal...","id":"20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","timestamp":"2018. október. 30. 08:03","title":"Halloween 2018: izgalmas játékot talál ma a Google főoldalán, ismerőseivel is játszhat"},{"available":true,"c_guid":"a721b49c-f4fe-4686-8c82-28abe0b3966d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","shortLead":"Elsöprő sikere van a helyi nudista kiállításnak.","id":"20181029_Csak_meztelenul_lehet_megnezni_egy_uj_kiallitast_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. október. 29. 17:20","title":"Csak meztelenül lehet megnézni egy új kiállítást Kolumbiában – videó"},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség"},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Dübörög az orvosi turizmus, a világszerte 15-20 milliárd dolláros forgalom 10-25 százalékkal bővül évente. Magyarországon a fogászati és szemészeti beavatkozások népszerűek.","shortLead":"Dübörög az orvosi turizmus, a világszerte 15-20 milliárd dolláros forgalom 10-25 százalékkal bővül évente...","id":"20181031_Aranytojas","timestamp":"2018. október. 31. 09:47","title":"Win-win: nemcsak a hazai fogorvosok járnak jól a nyugati betegekkel"},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","shortLead":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","id":"20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","timestamp":"2018. október. 29. 15:45","title":"A Momentum segít: dohányt és borotvakrémet küld Simonkának a „költözéshez"