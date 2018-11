Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna az ülésteremből. A Demokratikus Koalíció ezt most megtette. A DK a kormánypárti Budai Gyula esetében az Országgyűlés egyik még életben lévő szokásjogát „rúgta fel” hétfőn azzal, hogy elhagyta az üléstermet, mielőtt a Fidesz képviselője belekezdett volna az eskü szövegébe.","shortLead":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna...","id":"20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f59ff6-8593-435c-941f-08318753d588","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","timestamp":"2018. november. 04. 10:15","title":"Példátlan parlamenti eskü lett Budai Gyuláéból a DK miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","shortLead":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","id":"20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc5b14-1076-4ec7-a2da-660efd7f1e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 03. 19:23","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia elnöksége október 30-i ülésén elfogadott egy határozatot, amelyben hangsúlyozza: az intézmény jelentős átalakítása szükségtelen, a kutatóhálózatnak pedig nincs szüksége túlzott centralizációra.","shortLead":"Az akadémia elnöksége október 30-i ülésén elfogadott egy határozatot, amelyben hangsúlyozza: az intézmény jelentős...","id":"20181105_MTAelnokseg_Az_alapfinanszirozas_keruljon_vissza_az_ITMtol_az_akademiahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ae0df-e957-41c1-9b98-963d20c40d65","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_MTAelnokseg_Az_alapfinanszirozas_keruljon_vissza_az_ITMtol_az_akademiahoz","timestamp":"2018. november. 05. 09:55","title":"MTA-elnökség: Az alapfinanszírozás kerüljön vissza az ITM-től az akadémiához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1c268e-1cce-45ba-a50b-eafbaf0e3c97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kígyó, sárkány, lovag, kő, kristály: e tipikus álomtartalmak a tudattalanról üzenhetnek – állította Carl Gustav Jung svájci pszichiáter-pszichológus, a XX. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója. A közös képek ellenére úgy vélte, nincs olyan álom, amelynek egyetlen, univerzális magyarázata lenne.","shortLead":"Kígyó, sárkány, lovag, kő, kristály: e tipikus álomtartalmak a tudattalanról üzenhetnek – állította Carl Gustav Jung...","id":"20181104_Felejtse_el_az_almoskonyvet_legyen_inkabb_bator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1c268e-1cce-45ba-a50b-eafbaf0e3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0c391-9874-4f7d-a2c7-679cb3e0719e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181104_Felejtse_el_az_almoskonyvet_legyen_inkabb_bator","timestamp":"2018. november. 04. 20:15","title":"Felejtse el az álmoskönyvet, legyen inkább bátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de a rudakat is többen keresték. Az okostelefonokat, szervereket és autókat gyártók növekvő aranyfelhasználása is pörgette a keresletet.","shortLead":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de...","id":"20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2226e-66fe-48c3-8628-520c57fefa3f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. november. 05. 10:34","title":"Viszik az aranyat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","shortLead":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","id":"20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15576e0b-9f1e-461a-89fe-3642a9f3fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 05. 10:29","title":"Letartóztatásban marad várpalotai kettős gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni lehet, hogy változik.","shortLead":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni...","id":"20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd27b1-cf00-4cdb-acc5-7efc764f6c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","timestamp":"2018. november. 05. 15:33","title":"Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, szerinte ilyen lesz az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették el landolás után.","shortLead":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették...","id":"20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16480c82-7185-4361-90ba-a4a52d90261e","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","timestamp":"2018. november. 05. 13:01","title":"Véres verekedés volt a WizzAir London–Budapest-járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]