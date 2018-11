Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","shortLead":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","id":"20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7867d42-3203-496f-af02-fd0bff813b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","timestamp":"2018. november. 09. 09:49","title":"A magyaroknak lehetnek hálásak a szállodások, a külföldiek hamar elmennek innen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket álított, minthogy a magyar kultúra hagyománya a megértés és a menekülők segítése.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere beszédet tartott az egészségügyi és oktatási díjak átadásán, amelyben nem kisebbeket...","id":"20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af53e2c-4d65-404e-8285-a110f082b084","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Kasler_A_magyar_kultura_hagyomanya_a_tolerancia_a_menekulok_es_raszorulok_segitese","timestamp":"2018. november. 09. 10:15","title":"Kásler: A magyar kultúra hagyománya a tolerancia, a menekülők és rászorulók segítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság Polt Péternek adott igazat egy nemzetbiztonsági törvényt érintő ügyben. ","id":"20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a0497-58e5-4ea1-accc-8f4c30562036","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Gyozott_a_legfobb_ugyesz_alaptorvenyellenes_a_nemzetbiztonsagi_torveny_nehany_pontja","timestamp":"2018. november. 09. 15:43","title":"Győzött a legfőbb ügyész: alaptörvény-ellenes a nemzetbiztonsági törvény néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cb94d7-10ac-4e80-9221-898f09e38149","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ingmar Bergman filmrendező szerint a kor előrehaladása olyan, mint a hegymászás. Minél magasabbra hág az ember, annál fáradtabb, annál nehezebben kap levegőt – viszont annál jobban átlátja a dolgokat.



","shortLead":"Ingmar Bergman filmrendező szerint a kor előrehaladása olyan, mint a hegymászás. Minél magasabbra hág az ember, annál...","id":"20181110_Megfiatalodni_vagy_megujulni__A_munkahelyi_generacios_feszultsegeket_az_egyuttmukodes_igenye_valtja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06cb94d7-10ac-4e80-9221-898f09e38149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feeb6e0-ccb8-4575-9f50-1e2cea11566f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181110_Megfiatalodni_vagy_megujulni__A_munkahelyi_generacios_feszultsegeket_az_egyuttmukodes_igenye_valtja","timestamp":"2018. november. 10. 13:00","title":"Megfiatalodni vagy megújulni? - A munkahelyi generációs feszültségeket az együttműködés igénye váltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"4b703a67-85b8-4983-8fae-ed874fe1a0ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Székelyföld más településein is jóval fagypont alatti hőmérsékletet mértek az éjjel.","shortLead":"Székelyföld más településein is jóval fagypont alatti hőmérsékletet mértek az éjjel.","id":"20181108_9_fok_volt_az_ejjel_Csikszeredan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b703a67-85b8-4983-8fae-ed874fe1a0ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb39db8e-890a-4988-b952-e5fabc6a5e1b","keywords":null,"link":"/idojaras/20181108_9_fok_volt_az_ejjel_Csikszeredan","timestamp":"2018. november. 08. 16:47","title":"-9 fok volt az éjjel Csíkszeredán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]