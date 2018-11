Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy időalapon.","shortLead":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy...","id":"20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c596ace-bd64-4904-ac23-b8b6edcaef28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","timestamp":"2018. november. 14. 15:21","title":"Vége a Teslák ingyenes töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","shortLead":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","id":"20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921ea3d-6f65-4fe4-914c-01a5d5798906","keywords":null,"link":"/elet/20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 15. 12:28","title":"Elton John a főszereplő a karácsonyi reklámban, amit mindenki várt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza, az állatok ezért saját ürülékükben élnek. A település polgármestere viszont még az állatvédőket fenyegette, és arra hivatkozott, hogy 60 napos határidő alatt kell intézkedni – kérdés, addig kibírják-e a kutyák.","shortLead":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza...","id":"20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feace5b-bbde-4b1b-8dd4-232796727720","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Bezárt kutyákat hagynak szenvedni, a polgármester a megmentőiket fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa199ff-0782-46a7-a162-71fb0ef99520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös problémával szembesülhetett jó pár iPhone-tulajdonos az elmúlt napokban: zárolva lett Apple ID-juk, anélkül, hogy erre logikus magyarázat lett volna.","shortLead":"Különös problémával szembesülhetett jó pár iPhone-tulajdonos az elmúlt napokban: zárolva lett Apple ID-juk, anélkül...","id":"20181115_apple_id_fiok_magyarazat_nelkuli_zarolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa199ff-0782-46a7-a162-71fb0ef99520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5e72e-0d28-4881-ae51-8ca32af12ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_apple_id_fiok_magyarazat_nelkuli_zarolasa","timestamp":"2018. november. 15. 12:03","title":"Sok iPhone-os bosszankodik: kizáródott a saját fiókjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","shortLead":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","id":"20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8db574-5d3a-4408-9d58-8491f558a9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 13. 17:10","title":"Krúzolás a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b3c995-a9bb-47cc-ac7c-88522d2e906b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Angolul nem rendesen tudó \"angoltanárok\", önálló működésre nem alkalmas iskolák - a kodifikációs eljárásba immáron bedobható, 500 véleményt szintetizáló nemzeti alaptanterv (NAT) volt a fő téma a MTA-n rendezett oktatási témájú konferencián, de újból és újból a pedagógus- és iskolahelyzet problémái jöttek elő a megszólalók.","shortLead":"Angolul nem rendesen tudó \"angoltanárok\", önálló működésre nem alkalmas iskolák - a kodifikációs eljárásba immáron...","id":"20181113_A_NATert_felelos_szakember_szerint_az_iskolak_egy_reszeben_csak_parodizaljak_az_angoloktatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b3c995-a9bb-47cc-ac7c-88522d2e906b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb5f5-8c77-4cd9-a77f-aa5ebd2ab9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_NATert_felelos_szakember_szerint_az_iskolak_egy_reszeben_csak_parodizaljak_az_angoloktatast","timestamp":"2018. november. 13. 20:15","title":"\"Az iskolák egy részében csak parodizálják az angoloktatást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","shortLead":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","id":"20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e06c329-997f-4d97-815a-fcc1927151d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","timestamp":"2018. november. 15. 09:08","title":"Gruevszkiről egyeztetett Szijjártó és a macedón külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerték, hogy a volt macedón miniszterelnök menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az illetékes magyar hatósághoz. ","shortLead":"Elismerték, hogy a volt macedón miniszterelnök menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az illetékes magyar hatósághoz. ","id":"20181114_miniszterelnkseg_nikola_gruevszki_volt_macedon_miniszterelnok_politikai_menedekjog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310284ba-3352-4ebf-85bd-70ab18f731d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_miniszterelnkseg_nikola_gruevszki_volt_macedon_miniszterelnok_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 14. 16:23","title":"Megszólalt a Miniszterelnökség Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]