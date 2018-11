Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","shortLead":"Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni.","id":"20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412449f5-8f69-4d3e-aaf2-17878de36fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736cbaa0-6596-4181-b612-586bcb4a0f93","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Kulonleges_biztonsagi_intezkedesekkel_varjak_Chuck_Norrist_Budapesten","timestamp":"2018. november. 16. 07:05","title":"Különleges biztonsági intézkedésekkel várják Chuck Norrist Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon tiszteli és hősnek tartja Orbán Viktort, és nem gondolja, hogy Magyarországon bármi probléma lenne a sajtószabadsággal.","shortLead":"Steve Bannon tiszteli és hősnek tartja Orbán Viktort, és nem gondolja, hogy Magyarországon bármi probléma lenne...","id":"20181116_Trump_volt_fotanacsadoja_is_segiti_a_Fideszt_az_EPkampanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86844321-9263-4fd8-990f-27d26765beae","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Trump_volt_fotanacsadoja_is_segiti_a_Fideszt_az_EPkampanyban","timestamp":"2018. november. 16. 20:21","title":"Trump volt főtanácsadója is segíti a Fideszt az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt álló közel-keleti üzletember is megpróbált új otthonra lelni Magyarországon. Lássuk, kikkel kivételezett az Orbán-kormány!","shortLead":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt...","id":"20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c91011-29cf-4091-93f9-125b8637e229","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","timestamp":"2018. november. 16. 14:25","title":"Orbánnál nem mindenki járt olyan szerencsével, mint Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG úgy tudja, hogy a médiatanács nem hosszabbította meg egyik olyan rádióadó frekvenciaengedélyét sem, amely a kormányhoz közel álló médiabirodalom konkurenciája. ","shortLead":"A HVG úgy tudja, hogy a médiatanács nem hosszabbította meg egyik olyan rádióadó frekvenciaengedélyét sem, amely...","id":"20181116_Megszunik_a_Music_FM_es_a_Slager_FM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2110fb-e641-4afb-8734-93ab9790087a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Megszunik_a_Music_FM_es_a_Slager_FM","timestamp":"2018. november. 16. 08:06","title":"Megszűnik a Music FM és a Sláger FM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) emiatt megvonta Erdei Zsolt elnök aláírási jogát. Erdei most saját maga ellen kért vizsgálatot az ügyészségen.\r

","shortLead":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó...","id":"20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d89735-39f6-4db3-93d9-c8782b74239b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","timestamp":"2018. november. 16. 13:40","title":"Erdei Zsolt felvette a kesztyűt: ügyészségi vizsgálatot kért maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","shortLead":"Azt írta: az elök nem törődik senki mással, csak magával.","id":"20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276f13a-f1d8-4d6b-9921-77e3763575f0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Lady_Gaga_csunyan_kiosztotta_Donald_Trumpot_a_Twitteren","timestamp":"2018. november. 15. 07:15","title":"Lady Gaga csúnyán kiosztotta Donald Trumpot a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]