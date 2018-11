Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50911fab-5377-4242-b970-eec1170e647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az összkerékhajtású új bajor sportszedánnal szinte bármilyen előzés letudható egy szempillantás alatt. ","shortLead":"Ezzel az összkerékhajtású új bajor sportszedánnal szinte bármilyen előzés letudható egy szempillantás alatt. ","id":"20181118_video_itt_a_bizonyitek_hogy_ez_az_uj_bmw_m5_tenyleg_800_loeros_v8_biturbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50911fab-5377-4242-b970-eec1170e647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6da5c1-9aa1-4e13-8c3e-b32432684b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_video_itt_a_bizonyitek_hogy_ez_az_uj_bmw_m5_tenyleg_800_loeros_v8_biturbo","timestamp":"2018. november. 18. 08:21","title":"Videó: itt a bizonyíték, hogy ez az új BMW M5 tényleg 800+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet majd ki a készülék.","shortLead":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet...","id":"20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84337ef4-a779-4c35-a1cb-013b850f5949","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","timestamp":"2018. november. 18. 11:03","title":"Csináltak egy képet, ami elég meggyőzően néz ki a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes Twitter-bejegyzés, melyben két népszerű karakter búcsújáról is szó esik.","shortLead":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes...","id":"20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47991c82-b0cc-4f28-a087-3548107d1fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","timestamp":"2018. november. 19. 14:03","title":"Úgy tűnik, jön az új Mortal Kombat – de rossz hír is van: lesz két ikonikus hiányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták.","shortLead":"A rendőrök elkapták.","id":"20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e92c240-86ee-4b21-960c-2bf2aab3e994","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","timestamp":"2018. november. 18. 16:22","title":"64 éves férfi rabolt ki egy benzinkutat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy.","shortLead":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint...","id":"20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d5eb3-a915-4074-937e-d6235bdf64d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","timestamp":"2018. november. 19. 10:41","title":"Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést.","shortLead":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával...","id":"20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b94978c-9ff9-4937-970a-b5fe33ba4b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","timestamp":"2018. november. 18. 15:03","title":"Kitaláltak egy különleges kabátot, ami minden utazónak jól jöhet – nem csak azért, mert kényelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]