Néhány nappal ezelőtt rekordáron, kortárs művész esetében aukciós rekordot jelentő 90,3 millió dollárért (25,5 milliárd forint) cserélt gazdát a britek egyik leghíresebb művészeként számon tartott David Hockney egy festménye a Christie's aukciósház licitjén.

Az 1972-es Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című alkotás, amely egyike a 81 éves Hockney híres "medencés festményeinek", a művész legelső munkái közé tartozik.

Az Index most azt írja, többek között ezt a képet is meg lehet nézni pénteken Budapesten a Glassyard Galériában. Sajnos nem élőben láthatjuk a remekművet, a kiállítás ugyanis VR-szemüveggel tekinthető meg.