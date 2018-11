Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","shortLead":"Szakadékokat ugranak át és néhol alig pár méter szélességű hegygerinceken száguldanak lefelé.","id":"20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f9540c-ec2d-4880-b85a-34e849ff06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594af65-41b1-443b-9647-24254e5f4feb","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Lelegzetelallito_video_ez_a_ket_sielo_lesiklik_a_Stelviohagon_de_nem_akarhogyan","timestamp":"2018. november. 22. 13:10","title":"Lélegzetelállító videó: ez a két síelő lesiklik a Stelvio-hágón, de nem akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","shortLead":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","id":"20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acbbd5-6d69-4c92-a393-af2a16435ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","timestamp":"2018. november. 22. 11:06","title":"Fordulóponthoz érkezett Angelina Jolie és Brad Pitt válási háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rádióinterjút adott a magyar miniszterelnök. Szerinte Gruevszki nélkül nem lehetett volna megvédeni a magyar határt. Az emberek pedig nem szamarak, mondta a kormányfő, tudják, mi történik körülöttük.","shortLead":"Rádióinterjút adott a magyar miniszterelnök. Szerinte Gruevszki nélkül nem lehetett volna megvédeni a magyar határt...","id":"20181123_Orban_Garantalni_fogjuk_Gruevszki_biztonsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecfb8e5-4141-4949-be28-7d870a9e7ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Orban_Garantalni_fogjuk_Gruevszki_biztonsagat","timestamp":"2018. november. 23. 08:00","title":"Orbán: Garantálni fogjuk Gruevszki biztonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","shortLead":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","id":"20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b104ea-d179-4edc-808d-46f31cdfe6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 22. 09:36","title":"Újra meghosszabbították a sólyi kislány gyilkosának előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","shortLead":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","id":"20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b0bde-e6dd-41eb-b4ee-29c6ea1f38e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","timestamp":"2018. november. 23. 14:33","title":"Utasszállítóból szórták a vizet az ausztrál erdőtűzre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1611b5-a023-47e5-9014-f7d1a8255b3b","c_author":"Csányi Nikolett, Gergely Márton","category":"kultura","description":"Rendhagyó darab premierjét tartották szerda este Bécsben: Orbán Viktor és Matteo Salvini beszédeit olvasták fel színésznők a Burgtheater egyik játszóhelyén. A közönségben pedig ott ült a volt osztrák államfő mellett Orbán egyik európai kritikusa, Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. Az előadáson a hvg.hu is jelen volt, és interjút készített az ötletgazdával, az egyik színésznővel és a híres vendéggel.","shortLead":"Rendhagyó darab premierjét tartották szerda este Bécsben: Orbán Viktor és Matteo Salvini beszédeit olvasták fel...","id":"20181123_Video_A_becsi_Burgtheater_szinesznoi_Orban_Viktort_szavalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1611b5-a023-47e5-9014-f7d1a8255b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bfaac3-79b4-4a80-9c8e-b1d560f65801","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Video_A_becsi_Burgtheater_szinesznoi_Orban_Viktort_szavalnak","timestamp":"2018. november. 23. 12:20","title":"Videó: A bécsi Burgtheater színésznői Orbán Viktort szavalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból kitoloncolt volt katonát, amelyben társaival lemészárolták egy falu 171 lakosát.","shortLead":"Egy guatemalai bíróság azért az 1982-ben elkövetett guatemalai tömeggyilkosságért ítélte el az Egyesült Államokból...","id":"20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f48008-df21-43a8-8a77-47cea9478ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_5130_ev_bortonre_iteltek_egy_volt_katonat","timestamp":"2018. november. 22. 05:17","title":"5130 év börtönre ítéltek egy volt katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","shortLead":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","id":"20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eb029-c051-429f-b7e0-9729d119441b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","timestamp":"2018. november. 22. 07:10","title":"Itt a HVG friss felsőoktatási rangsora: élen az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]