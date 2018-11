Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén, a Cipősdoboz gálán. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. Kiderült: Chuck Norris is emberből van.

Szokásos éves Cipősdoboz gáláját tartotta meg a Baptista Szeretetszolgálat a Papp László Budapest Sportarénában szombat este, hogy a zenével, istentisztelettel és egyéb showelemekkel egybekötött eseménnyel hivatalosan is elindítsa a karácsonyi jótékonysági akcióját. Ennek keretében tavaly 55 ezer, a rászoruló gyerekeknek ajándékokat rejtő cipősdobozt sikerült összegyűjteniük, az idei kitűzött cél pedig az, hogy több mint 60 ezer adomány jöjjön össze. Ezt az akciót jött reklámozni Magyarországra Chuck és Gena Norris is, akiket az Egyesült Államokban élő Szenczy Sándor baptista lelkipásztor, a szeretetszolgálat vezetője hívott meg Budapestre.

Gena és Chuck Norris © Fazekas István

A meghívás telitalálat volt a szervezők részéről, nem is lehetne erősebben beindítani egy ilyen jótékonysági kampányt, mint a világ egyik legismertebb akciósztárjának, egy popkulturális ikonnak, Chuck Norrisnak a fellépésével, aki egyébként maga is baptista. A 78 éves színész és a nála 23 évvel fiatalabb Gena Norris (lánykori nevén Gena O’kelley) valahol a talk-show és a stand up show között felúton lévő egyórás műsora a gála fénypontját jelentette.

Akiért a katonák sorba állnak

A film- és vicctörténetbe a „legyőzhetetlenként” bevonult Chuck Norris – aki ugye „már kétszer meghalt, csak a halál nem mer eljönni érte”, és akinek „nincsen álla a szakálla mögött, mert ott egy másik ököl van” – egészen emberi oldalát mutatta meg az Aréna közönségének. Jókedélyűnek és meglepően szerénynek tűnt a színpadon – ellentétben mondjuk a három évvel ezelőtt ugyanitt, de egy másik esemény miatt a siker receptjéről szónokoló, dicsfényben úszó Arnold Schwarzeneggerrel. Norris is tette, amit ilyenkor elvár tőle a tömeg: produkálta magát, de csak visszafogottan. A műsorvezető kérésére például megmutatta a dzsúdóból és az akciófilmjeiből is jól ismert, az ellenfelet ártalmatlanító fojtó fogást, amiért, mondani sem kell, odáig volt a közönség.

© Fazekas István

A show nagyrésze abból állt, hogy a színész sztorizgatott, a fojtó fogás kapcsán például felidézte, amikor meghívták Irakba az ott harcoló amerikai katonákhoz. A hadseregben is nagy kultusza van Chuck Norrisnak (még tankot is neveztek el róla), és így az egyik tábornok kérésére 2006-ban és 2007-ben is tett egy látogatást a katonáknál. A sportarénában elmondta, hogy egyszer különös dolgot kértek tőle az egyik bázison: 50 haditengerész állt sorba azért, hogy bemutassa rajtuk a pusztakezes fojtó fogását. Az egyikőjüket – vallotta be – véletlenül túl hosszan tartotta a kezei között, és a katona elvesztette az eszméletét, ez vetett véget a bizarr bemutatónak.

Chuck Norris már a show legelején bedobta a jolly jokert is, amikor elmondott egy olyan történetet, amelyet állítása szerint „még soha senkivel” nyilvánosan nem osztott meg. A férfi, akiről eddig azt hittük, hogy „a saját fogával őröli a kávét, a vizet pedig a haragjával forralja fel”, felfedte a titkát, kiderült ugyanis, hogy hibázik, azaz hús-vér emberből van. Úgyis mondhatnánk, hogy nincs ököl a szakáll mögött.

© Fazekas István

A hatszoros karate-világbajnok, akinek nagyban köszönhető, hogy az Egyesült Államokban népszerű lett ez a harcművészeti ág, elárulta, hogy valójában elbukta élete első fekete öves vizsgáját. Mint mondta: amikor az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején katonai rendészként Dél-Koreában szolgálatot teljesített az amerikai légierőnél, megismerkedett az ország hagyományos harcművészetével, a tangszudóval. Ő volt a környéken az egyetlen nem koreai, aki heti öt nap, napi öt órát gyakorolta a tradicionális sportot. A stílus egyik sajátossága a forgás közben kivitelezett köríves rúgások, amelyek teljesen lenyűgözték Norrist, és ezeket a rúgásokat – mint azt tudjuk – olyan tökéletesen elsajátította, hogy a hollywoodi filmipar később nem győzött fizetni a legendássá vált mozdulatokért.

A koreai edzője hiába állította, hogy a tangszudo olyan harcművészet, amelybe eddig minden lelkesen próbálkozó amerikai bicskája beletört, Chuck Norris természetesen kitartott, és végül a fekete öves vizsgáig jutott. Az övet – elmondása szerint – azért nem tudta elsőre megszerezni, mert a vizsga éppen télen volt, súlyos mínuszokban, ő pedig négy órát ült a fagyos padlón, mire sorra került, hogy bizonyítson. „Ennyi órás ülés után, mikor próbáltam fölállni, egyszerűen nem bírtam mozogni, nem mozogtak a tagjaim. Az agyam is össze-vissza cikázott, és egyszerűen nem emlékeztem, hogy mit kell csinálni” – mesélte.

Ha már harcművészet, akkor Bruce Lee sem hagyható ki. Chuck Norris felidézte, hogy az első karate-világbajnoksági mérkőzésén ismerkedett meg a hongkongi harcművésszel New Yorkban. Barátságuk elsősorban azon alapult, hogy két éven keresztül együtt edzettek: Norris a karatéból mutatott rúgásokat a társának, Lee pedig a kung fuból. 1972-ben aztán Bruce Lee felkérte Norrist, hogy szerepeljen A sárkány útja című, később verekedős klasszikussá vált filmjében, amelynek a római Colosseumban zajló, a gladiátorként küzdő két félmeztelen harcművész végső és katartikus jelenetét aligha lehet elfelejteni. Chuck Norris is élénken emlékszik rá:

Bruce azt akarta, hogy egy olyan filmet forgassanak, amelyben benne van a legjobb verekedős jelenet, amit valaha csináltak. Szerette volna, ha ebben a következő filmjében én vagyok az ellenfele. Mosolyogtam a telefon másik végén: értem, hogy mit szeretnél Bruce, tehát ki akarod ütni a világbajnokot. Mire ő: nem kiütni, megölni akarom. Elkezdtünk beszélni róla, és mondtam, hogy jó, vidámnak hangzik ez a történet. Csináljuk.

Köztudott, hogy Bruce Lee-n kívül azóta sem győzte le senki más Chuck Norrist.

Chuck Norris és Bruce Lee © IMDb / A sárkány útja

Amikor a színész és a hangja találkoznak

Chuck Norris személyes sztorijait időnként a Baptista Szeretetszolgálat a színésznek kedveskedő meglepetései szakították félbe. Levetítettek például egy videót, amelyben megkérdezték az utca emberét, hogy mit kérne vagy mit adna szívesen ajándékba Chuck Norrisnak. Ebből is kiderült, hogy nincs olyan magyar, aki ne tudná, ki az a texasi kopó, a kedvencünk a videóból pedig az a hazai rajongó, aki „egy 3-4 napos hajdúszoboszlói hétvégével” nyűgözné le a színészt. Más inkább „lebontatná vele a kerítést”, de neki üzenjük, hogy Donald Trump támogatójaként és lelkes republikánusként Norris még ha tudna, valószínűleg akkor sem vállalkozna ilyesmire.

A műsor közepe táján felhívták a színpadra a Baptista Szeretetszolgálat tavaly, a Harvey hurrikán pusztítását követően Texasban segítő mentőcsapatának tagjait, akiknek Chuck és Gena Norris megköszönték az amerikaiaknak nyújtott segítségüket. Az este valódi nagy pillanata azonban az volt, amikor Chuck Norris az Arénában találkozhatott életében először a magyar hangjával, Jakab Csaba színésszel. Jakab hangja sokkal öblösebb Norriséhoz képest, és ez akkor lett különösen feltűnő, amikor négy híres Norris-filmből a két színész egymás után idézett sorokat:

Egyszer megmart egy kobra… ötnapos, hosszú szenvedés után… a kígyó elhunyt…

© Fazekas István

A Chuck Norris-viccek (Amerikában Chuck Norris-facts) mostanra az egész világon elterjedtek. Valamikor 2005 táján lett menő az elpusztíthatatlan Chuck Norrison poénkodni, az egyre népszerűbb poénokra pedig a színész figyelmét 2006-ban a Brown Egyetemről egy ismerőse hívta fel. „Aztán néhány nappal később elkezdtek özönleni a viccek, más egyetemek is elküldték a saját mémjeiket, majd középiskolákból, a katonaságból is érkeztek a viccek hozzám” – fogalmazott Norris, és azt is elmondta, hogy a saját fia, amikor tízéves volt, szintén költött róla egy sort: „Chuck Norris pisztolylövedékeket eszik reggelire, vigyázzatok, amikor büfög”.

Chuck Norris szerint a kereszténység menő

Lévén, hogy a Cipősdoboz akció a baptisták által szervezett esemény, a sok anekdota után rá kellett térni a lényegre is: hogy lett a gépfegyveres akcióhősből megtért családapa? Chuck Norrisról azt kell tudni, hogy állítása szerint, miután felnőtt fejjel rátalált a hitére, képes volt a CBS csatornát meggyőzni arról, hogy a Walker, a texasi kopó sikersorozatba belecsempésszenek „egy teljesen keresztény epizódot”. Ebben egy kislányt lelőnek, meghal, de végül a mennyországba jutva isten megkegyelmez neki, és visszaadja a gyereknek az életét. A koncepcióból erősen kilógó rész Chuck Norris szerint a CBS valaha készített legnézettebb epizódja lett.

Chuck Norrisról már gyerekkorában is azt tartotta az édesanyja, hogy Istennek tervei vannak vele – mondta a színész –, és ezek a tervek szerinte a Kickstart Kids nevű, 26 évvel ezelőtt elindított, problémás és rossz anyagi körülmények között élő gyerekekkel foglalkozó, harcművészeti programjában öltöttek testet.

© Fazekas István

Hiába kapott azonban keresztény neveltetést, hívő csak azt követően lett, hogy a sztársággal járó nyomás és az alkohol kettős szorításából menekülőutat talált a vallásban (bár az alkoholproblémáiról Budapesten nem beszélt, életrajzi könyvéből és interjúkból lehet erről tudni). Egy barátja mutatta be őt a szintén baptista neveltetést kapott Gena O’kelley-nek, akivel 1998-ban házasodtak össze, és aki nem kis befolyással bírt a színész megtérését illetően. Az pedig már az arénás közös show-jukon is kiderült, hogy ha hitről és vallásról van szó, akkor ez igazából a feleség terepe.

Gena Norris, akinek addig nem sok lehetősége adódott, hogy hozzászóljon a show-hoz, a végén egy kisebb magánszámot adott, és a saját könnyeitől meghatódva mesélte el, hogy miként olvasta közösen Chuck Norrisszal a Bibliát. „Azt szeretném mondani elsősorban a fiataloknak, hogy a mai világban nagy a nyomás rajtatok, és sokféle hangot hallottok, de ha egy olyan híresség, aki az egész világon ismert, mint Chuck Norris, azt mondja nektek, hogy Jézus valóságos, és, hogy menő dolog kereszténynek lenni, akkor ez bizony így van” – hangzott a pátoszos mondat, prédikációját pedig a hátulról bekúszó dagályos zene próbálta fokozni.

A show legvégén a házaspár két ajándék cipősdobozt adott át két karatézó, nehéz helyzetben lévő gyereknek, majd pedig a teológia szakon végzett Mező Misivel és a Magna Cum Laude zenei aláfestésével istentisztelet következett.