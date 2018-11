Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","shortLead":"Újabb neveket jelentett be a fesztivál. ","id":"20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e3c470-6369-4a49-b11e-18c7a5876478","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_A_Foo_Fighters_es_a_Florence__The_Machine_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. november. 27. 11:07","title":"A Foo Fighters és a Florence + The Machine is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","shortLead":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","id":"20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14976e37-ff91-4b31-9ff5-e6acfc5e4764","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","timestamp":"2018. november. 27. 13:55","title":"Depresszióval küzdött Iniesta a Barca játékosaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c7d4e-c58b-42aa-80a9-cd9895d7942b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A későbbi gigászi dinoszauruszok egy eddig ismeretlen, 225 millió évvel ezelőtt élt korai ősének maradványait tárták fel a régészek Brazília déli részén. A feje szokatlanul kicsi volt. ","shortLead":"A későbbi gigászi dinoszauruszok egy eddig ismeretlen, 225 millió évvel ezelőtt élt korai ősének maradványait tárták...","id":"20181126_macrocollum_itaquii_dinoszaurusz_csontvaz_lelet_regeszek_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c7d4e-c58b-42aa-80a9-cd9895d7942b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af828cfa-7250-4299-ad8e-87aa4954d8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_macrocollum_itaquii_dinoszaurusz_csontvaz_lelet_regeszek_brazilia","timestamp":"2018. november. 26. 18:33","title":"Nagyon furcsa dinoszaurusz maradványait tárták fel Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723a6f35-9840-4340-9185-04dc438b3f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kékvérű új brit sportautóval akár 300 km/h feletti sebességgel is lehet száguldani. Pedig több mint 2,4 tonnás.","shortLead":"Ezzel a kékvérű új brit sportautóval akár 300 km/h feletti sebességgel is lehet száguldani. Pedig több mint 2,4 tonnás.","id":"20181127_635_loerovel_erkezett_meg_a_nyithato_teteju_bentley_bontinental_gt_kabrio_sportkocsi_w12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=723a6f35-9840-4340-9185-04dc438b3f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e3bb6a-163c-4ad2-ad62-7731322fe179","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_635_loerovel_erkezett_meg_a_nyithato_teteju_bentley_bontinental_gt_kabrio_sportkocsi_w12","timestamp":"2018. november. 27. 08:21","title":"635 lóerővel érkezett meg a nyitható tetejű Bentley Continental GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett javaslatot.","shortLead":"A Nemzeti Versenyképességi Tanács egyebek mellett az adózás egyszerűsítésére, az adóadminisztráció gyorsítására tett...","id":"20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a03e25b-f754-4917-a952-39316ad8678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6826ea97-73d1-4f4e-8d8b-13c0a400810e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Versenykepesseg_ezeken_akar_valtoztatni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 27. 13:31","title":"Versenyképesség: ezeken akar változtatni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","shortLead":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","id":"20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99904f19-8f24-4ece-8a1e-6d8722e262f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","timestamp":"2018. november. 27. 19:03","title":"Zseniális magyar mém jött a tegnapi Marsra szállásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni a szakszervezetekkel. ","shortLead":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni...","id":"20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c7162-c8bb-41b4-99b1-8c28afc4106d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","timestamp":"2018. november. 26. 21:59","title":"\"Rabszolgatörvény\": Kósa szerdán leülne a tiltakozó szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]