[{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése a hasonló gondoknak venné elejét azzal, hogy listázni tudja a közegészségügyi szempontból problémásnak tűnő éttermeket. ","shortLead":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése...","id":"20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342953d8-9d3c-46cc-aa71-4fff500f0d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","timestamp":"2018. november. 29. 09:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, amelyik képes kiszűrni a rossz éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres településen akár 50-100 embert is rabszolgasorba vetnek. Világszerte pedig évente tízmilliók esnek áldozatul a modern kori rabszolgaságnak – legnagyobb számban nők és gyerekek. De Coll Ágnesnek és csapatának a Baptista Szeretetszolgálatnál sok embert sikerült már kimenekíteni és rehabilitálni, de még így is megdöbbentő számokról mesél.","shortLead":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres...","id":"20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41633fc3-1520-45d7-b212-75425687feaa","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","timestamp":"2018. november. 28. 16:23","title":"Szilvit ötezer forintért vették a gazdái. A férje adta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentés megalkotója szerint azóta is romlott a jogállamiság helyzete itthon, mielőbbi uniós fellépés szükséges.","shortLead":"A jelentés megalkotója szerint azóta is romlott a jogállamiság helyzete itthon, mielőbbi uniós fellépés szükséges.","id":"20181129_Sargentini_Inditsak_el_a_hetes_cikk_szerinti_eljarast_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c7cbd7-82ab-4efb-bd85-47c429cee68e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sargentini_Inditsak_el_a_hetes_cikk_szerinti_eljarast_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"Sargentini: Indítsák el a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petrícek cseh külügyminiszter – jelentette csütörtökön a Lidové Noviny című cseh konzervatív napilap alapján az MTI.","shortLead":"Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petrícek cseh...","id":"20181129_Praga_torolte_budapesti_kepviseletet_a_fontos_cseh_nagykovetsegek_listajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db0a984-52a4-4fd8-8c2d-fb0003997f25","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Praga_torolte_budapesti_kepviseletet_a_fontos_cseh_nagykovetsegek_listajarol","timestamp":"2018. november. 29. 11:50","title":"Prága törölte budapesti képviseletét a fontos cseh nagykövetségek listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő tetkója? ","shortLead":"A kiterjesztett valóság igen hasznos és látványos technológia. Most nem várt területen kamatoztatták. Előttünk a jövő...","id":"20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0708bf-96ce-4b9b-8d7a-d453ae7397b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577fbb26-c1b9-4e2d-a10e-5bc08e6296f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_tetovalas_kiterjeszett_valosag_olo_sabandija_sonic_the_hedgehog","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Olyan tetoválást csinált magának egy videojátékos, hogy az ön szeme is elkerekedik, ha meglátja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban kellett volna megjelennie kedden Mark Zuckerbergnek, hogy egy 24 fős nemzetközi bizottság előtt válaszoljon a Facebook botrányaira, köztük az álhírek terjedésével foglakozókra. Maga helyett az egyik alelnökét küldte, amin nagyon kiakadtak a bizottságban.","shortLead":"Londonban kellett volna megjelennie kedden Mark Zuckerbergnek, hogy egy 24 fős nemzetközi bizottság előtt válaszoljon...","id":"20181128_mark_zuckerberg_london_meghallgatas_alhirek_dezinformacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4758207f-3b3b-42ae-b415-16799782dc9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_mark_zuckerberg_london_meghallgatas_alhirek_dezinformacio","timestamp":"2018. november. 28. 08:33","title":"\"Zuckerberg csak egy milliárdos diák, aki megingatja a demokrácia alapjait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]