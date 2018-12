Negyedszázada, november 30-án mutatták be a világ leghíresebb holokausztfilmjét, a Schindler listáját. A filmet aztán 12 Oscar-díjra jelölték, amiből hetet meg is nyert, többek közt a legjobb rendezésért, a legjobb filmért és a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobrot.

A Schindler listája Oskar Schindler történetét mondja el, aki német üzletemberként zsidó munkásokat foglalkoztatott a holokauszt alatt, és több mint ezer embert mentett meg attól, hogy az auschwitzi koncentrációs táborba szállítsák őket.

A film főszereplője Liam Neeson volt, kiemelt ellenfelét, Amon Göth náci tisztet, a krakkói koncentrációs tábor parancsnokát Ralph Fiennes játszotta, Ben Kingsley pedig Itzhak Sternt, Schindler zsidó könyvelőjét. A film ikonikus figurája volt még a piros kabátos kislány, az ő vérszínű színfoltja az egész holokauszt metaforájaként kísérte végig az egyébként fekete-fehér filmet.

Liam Neeson azt a megrázó esetet idézte fel a Varietynek az évforduló kapcsán, mikor Auschwitz bejáratánál forgattak. Branko Lustig producer egyszer csak odafordult Neesonhoz:

Látja azt az épületet ott? Abban laktam.

A forgatás, amikor Robin Williams tartotta a lelket Spielbergben

A film évfordulója alkalmából Spielberg elmondta:

25 évvel később végignéztem a filmet, amit már rég nem tettem meg, és egyszerűen csak büszke voltam.

A rendező azt is elmesélte, hogy a forgatás közben félni kezdett, hogy a nézők nem fogják elhinni, hogy ez igaz történet, mert hiszen ő, Spielberg korábban nem ilyen jellegű filmeket csinált. E félelem miatt forgatta le végül azt a jelenetet, mikor a túlélők és filmbeli színész megfelelőjük zsidó szokás szerint köveket tesznek le Schindler jeruzsálemi sírjánál.

Kétségbeesett próbálkozás volt ez, hogy a túlélők közösségétől megerősítést nyerjünk – hogy igazolják, hogy amit csináltunk, hiteles.

Hogy kibírja a komor forgatást, Spielberg egy héten egyszer telefonon beszélt jó barátjával, Robin Williamsszel.

Felhívott, és lenyomott egy 15 perces stand upot. Soha nem köszönt el, hanem letette, mikor a leghangosabban nevettél.

És a rendezés, amit Spielberg nagyon igyekezett elpasszolni

Már a hatvanas években felmerült az ötlet, hogy filmet forgassanak a Schindler-zsidókról. Spielberg akkor figyelt fel a történetre, mikor Sidney Sheinberg elküldött neki egy cikket Thomas Keneally Schindler bárkája című könyvéről. A Universal megvette a könyv jogait, de Spielberg még bizonytalan volt, hogy meg tud-e csinálni egy filmet a holokausztról. Így több más rendezőnek, például Martin Scorsesének, Roman Polanskinak és Billy Wildernek is próbálta elpasszolni a lehetőséget, mielőtt utóbbi meggyőzte, hogy mégis neki kéne megcsinálnia.

A filmet 72 napig forgatták Krakkóban, a film zenéjét John Williams szerezte, aki a Csillagok háborúja mellett Spielberg visszatérő zeneszerője is. Neki köszönhetjük A cápa, az E.T és a Jurassic Park legendás melódiáit is.

Remekmű vagy giccses melodráma?

A film nagy kritikai és box office sikert hozott. A New Yorker szerint egyenesen ez a legjobb történelmi dráma a holokausztról. Dicsérték a film realizmusát, lenyűgöző látványvilágát és a színészi játékot, emellett pedig többen kiemelték az auschwitzi zuhanyzós jelenetet és a krakkói gettó felszámolásának 15 percét.

A Schindler listája a mai napig 97 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalon. A weboldal szerint a Schindler listája

jól vegyíti a holokauszt rettenetes horrorját Spielberg elemi humanizmusával.

A bemutató idején többek között Oprah Winfrey és Bill Clinton elnök is arra buzdította az amerikaiakat, hogy nézzék meg.

A megrendült, de elismerő méltatások közé viszont kritikusabb hangok is vegyültek. Sara Horowitz például azt firtatta, hogy a zsidókat erősen sztereotipen ábrázolják a filmben, mindenféle pénzügyletek közben: mikor pénzt kölcsönöznek, kereskednek a fekete piacon vagy eldugják a javaikat.

Horowitz szerint ráadásul az is problémás, hogy a film csupán jó és gonosz pólusait ábrázolja, és nem foglalkozik azzal, hogy a holokauszt elkövetői átlagemberek voltak, azaz a film elkeni, ők hogyan magyarázták meg maguknak, mit tesznek, miben vesznek éppen részt. Emellett Jason Epstein kritikája is figyelemre méltó, aki szerint a film mintha azt állítaná, hogy aki elég szerencsés vagy okos volt, az túlélte a holokausztot – holott egyáltalán nem ez volt a helyzet.

Claude Lanzmann, a talán legfontosabb holokauszt-dokumentumfilm, a Soá rendezője szerint a Schindler listája

egy giccses melodráma, ami a fikcióval meghamisítja a valóságot.

Lanzmann a haláltáborok túlélőivel és náci menekültekkel interjúzva készítette el több mint kilencórás dokumentumfilmjét, és elhíresült állítása szerint a holokausztot lehetetlen ábrázolni filmvásznon.

Schindler vs Saul - melyik a hitelesebb?

Ezzel együtt sokáig a Schindler listája maradt A holokausztfilm – és ebbe robbant be 2015-ben a Nemes László filmje, a Saul fia. A Cannes-ban és Oscarral is díjazott film erősen stilizált vizualitással, de mégis brutális realizmussal és dokumentarista megközelítéssel mutatja be a sonderkommandósok két napját, az 1944-es lázadásuk idején.

Lanzmann persze itt is megszólalt, és azt nyilatkozta, hogy a Saul fia az anti-Schindler listája, mert

nem a halált mutatja, hanem azoknak az életét, akiket kényszerítettek, hogy másokat kísérjenek a halálba.

Szerinte a Saul fia kicsit sem melodramatikus, hanem képes hitelesen megmutatni, milyen lehetett a Sonderkommandóban lenni.

A Saul fia főszereplője, Röhrig Géza egyébként még idén januárban osztott meg egy személyes sztorit a Schindler listája kapcsán, amiről amúgy nincs túl fényes véleménnyel. Röhrig a 24.hu-nak elmondta, hogy mikor 1993 májusában, befejezte a rendező szakot, kiment egy haverjával Krakkóba. Kiderült, hogy éppen akkor forgatta ott Spielberg a Schindler listáját:

“Próbáltunk találkozni vele, de kiderült, egyetlen perce sincs ránk, mert nappal a Schindlert forgatja, éjszaka pedig a Jurassic Parkot vágja. Nem vicc. Hihetetlen munkabírású a pali, de most nem erről van szó. Épp elkezdte forgatni a Schindlert, amikor a stúdiója váratlanul arra kötelezte, hogy heteken belül mutassák be a Jurassic Parkot. Kénytelen volt tehát Krakkóban összerakni a filmet. Ennél egzaktabban képtelenség elmondani, mi a gond a Schindler listájával.