Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna kinevetniük és kitenni a beszállókártyáját a netre.","shortLead":"328 amerikai él Abcde keresztnévvel, egy repülőtér dolgozói most találkoztak közülük eggyel. Nem kellett volna...","id":"20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b5dc2-6e60-40b8-8343-fb39be84fe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4b07e-68a8-43e7-b623-c23dca327d13","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Bocsanatot_kert_egy_legitarsasag_Abcde_Redfordtol_amiert_kinevettek_a_nevet","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"Bocsánatot kért egy légitársaság Abcde Redfordtól, amiért kinevették a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","shortLead":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","id":"20181130_autopalyamatrica_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e33987-5591-4b96-9253-93abcf790773","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autopalyamatrica_2019","timestamp":"2018. november. 30. 10:27","title":"Holnaptól már lehet venni új éves e-matricát, ami 13 hónapra jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is rengeteg a szemét.","shortLead":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is...","id":"20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ffa94-105c-4c7a-a0d1-bdb4b4364baa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 30. 13:33","title":"Összeszámolták, hogyan szemetelik tele a világűrt a nagyhatalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","shortLead":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","id":"20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22cc12-2857-4239-9eab-f7415a45ed37","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","timestamp":"2018. november. 30. 17:11","title":"Reagált az ELTE-BTK dékánja a feljelentősdire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff093a-856d-4d1f-b643-207f0a494585","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_puch_szabad_fold_vasarnapi_hirek","timestamp":"2018. december. 01. 10:10","title":"A kimúlásra ítélt Vasárnapi Hírekben trollkodták meg Puch Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","shortLead":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","id":"20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba6bbf6-75d7-401b-a932-eb10ee99cbfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Beperelte egy vak férfi a Playboyt, mert látássérültek nem olvashatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729f23af-4475-45f6-aa1f-3092dc001f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Elütöttek két gyalogost Dunaújvárosban, egyikük a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius Caesarról pedig tudjuk, hogy így kezeltette epilepsziáját. Körbenéztünk a masszírozás világában, és érdekes dolgokra leltünk.","shortLead":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius...","id":"20181130_masszazs_mediwel_terapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4983033-d18c-40a7-8494-26e2d43f1f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ca33f-f1b6-40a2-9dd0-7f7c542242de","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181130_masszazs_mediwel_terapia","timestamp":"2018. november. 30. 11:30","title":"7 dolog a masszázsról, amit szinte biztos nem hallott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]