[{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","shortLead":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","id":"20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee45a3c8-9444-4f79-8864-74d3e6f82202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","timestamp":"2018. december. 02. 16:12","title":"A kínaiak egy év alatt négyszer annyi pénzt fektettek be külföldön, mint amennyit Magyarország megtermel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","shortLead":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","id":"20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c5d1d-f825-4ffa-8ef0-c08367bd9956","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","timestamp":"2018. december. 03. 17:43","title":"Czeglédy Csaba a bírósággal szemben nyújtott be keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok akár már egy hónappal az érvényességi idő kezdete előtt megvásárolják gépjárművükre a következő évre szóló úthasználati jogosultságukat.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi...","id":"20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefb036-8ee8-4628-8871-0296f02fe958","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","timestamp":"2018. december. 02. 09:36","title":"Előrelátó autósoknak: már kapható a 2019-es éves e-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","shortLead":"Jöhet mindenféle kutatás, hogy mit fogunk majd csinálni az önvezető autókban, de vélhetően az alvás lesz a befutó. ","id":"20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ebd550-4be7-4391-9789-5148697724e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a49a78-ab29-417c-986f-a2a8cf4986da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ugy_bealudt_a_Teslajaban_egy_ferfi_a_forgalomban_hogy_szirenak_sem_ebresztettek_fel","timestamp":"2018. december. 03. 09:18","title":"Úgy bealudt a Teslájában egy férfi a forgalomban, hogy a szirénák sem ébresztették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1ab83-dc4a-408a-b6c2-782c6439f867","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","timestamp":"2018. december. 04. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64f433-5014-4329-b8f4-660d2fb77af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","timestamp":"2018. december. 02. 12:00","title":"Ez történt: a sztármatematikus Orbán Viktor helyett a mesterséges intelligenciában hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen. ","shortLead":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5...","id":"20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a99ebc1-9691-4e0e-b25f-346c16dce35e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","timestamp":"2018. december. 03. 15:00","title":"Hogyan lehet programozást tanulni – online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak éli meg a távozását. ","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"A CEU-ért lobbizó amerikai nagykövetet Orbán nem is fogadta személyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]