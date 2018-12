Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősz eleje óta keringenek informálisan pletykák arról, hogy a kormány iskolabusz-hálózat kiépítését tervezi, két hete pedig félhivatalosan is elkottyantotta a miniszter. A céldátum 2021.","shortLead":"Ősz eleje óta keringenek informálisan pletykák arról, hogy a kormány iskolabusz-hálózat kiépítését tervezi, két hete...","id":"20181205_iskolabusz_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf910de4-84fa-41c2-ba28-d150339aa557","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_iskolabusz_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. december. 05. 11:20","title":"Sárga, szuperbiztonságos, és több százezer magyar gyerek jár majd vele 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket fogják megszólítani az elkövetkező időszakban. ","shortLead":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket...","id":"20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3814545c-b809-473f-8b52-1e5d63cc8041","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","timestamp":"2018. december. 05. 14:03","title":"Videojátékosokkal töltené fel az üres helyeket az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24d2dba-59de-4931-9934-030832641bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak a kocsit, a cég hírnevét is sikerült alaposan leamortizálni. ","shortLead":"Nem csak a kocsit, a cég hírnevét is sikerült alaposan leamortizálni. ","id":"20181204_automoso_debrencen_reszeg_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24d2dba-59de-4931-9934-030832641bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018e934f-fac8-4e94-8e02-0c1756165ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_automoso_debrencen_reszeg_karambol","timestamp":"2018. december. 04. 16:54","title":"Autómosóba vitte kocsiját, részegen összetörték az alkalmazottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]