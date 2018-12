Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","shortLead":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","id":"20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c0ade-5583-458e-a67d-b7f4c76b53f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","timestamp":"2018. december. 07. 12:55","title":"Orbán nyitotta meg, most bezár a budapesti luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították a tartózkodási engedélyét, mert azt gondolta a mindenkori kormány: ezzel használ a hazai gazdaságnak. ","shortLead":"Ha eddig valaki letett kétmillió fontot, akkor bejuthatott az Egyesült Királyságba, ahol aztán meg is hosszabbították...","id":"20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fc11-92d9-4b0f-a852-db99d0b97531","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Pofon_Putyin_oligarchainak_London_felfuggeszti_a_szupergazdagok_importjat","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Pofon Putyin oligarcháinak, London felfüggeszti a szupergazdagok importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol a Huaweit képviselte, mint a kínai óriás pénzügyi igazgatója.","shortLead":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol...","id":"20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d4994-7bba-4422-a712-9b29acf35908","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 06. 10:49","title":"Túszul ejthették a Huawei-alapító lányát a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első \"csillagközi bevándorlóját\" vizsgálták. ","shortLead":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első...","id":"20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c05aff9-2f49-4237-b36d-2c79165b9a85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","timestamp":"2018. december. 06. 13:03","title":"Lehet, hogy mégis ufó? Mesterséges rádiójelek után kutattak a különös üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra fog épülni.","shortLead":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra...","id":"20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0badf355-ae90-4222-a551-1829eca3e6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","timestamp":"2018. december. 07. 13:21","title":"Androidot telepít autóira a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint több tényező is hozzájárult a különös jelenség kialakulásához, amelyhez hasonlót legutóbb 2003-ban észleltek.","shortLead":"Kutatók szerint több tényező is hozzájárult a különös jelenség kialakulásához, amelyhez hasonlót legutóbb 2003-ban...","id":"20181206_Megfejtettek_a_kaliforniai_tuznado_titkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02565e7-52b1-4120-9d0f-307ff73013f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8191805-828a-4b64-bffb-7a0ec564a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_Megfejtettek_a_kaliforniai_tuznado_titkat","timestamp":"2018. december. 06. 16:29","title":"Megfejtették a kaliforniai „tűznádó” titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","shortLead":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","id":"20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4524f858-7e56-4bc3-9f06-d2a7a47621a7","keywords":null,"link":"/sport/20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","timestamp":"2018. december. 06. 15:51","title":"A farokrotor meghibásodása miatt zuhanhatott le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","shortLead":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","id":"20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b2588-9002-4329-aea5-eefb5caa163b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","timestamp":"2018. december. 06. 19:37","title":"Ehető fenntartható városkát terveztek brit építészek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]