Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0452b7d-fc64-4086-bf54-d176b2e5dd64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban gyermekáldás volt a Pálmaházban lakó éji majmoknál. A kíváncsi apróság nagyrészt anyjába, vagy a család más tagjainak bundájába csimpaszkodva cipelteti magát. ","shortLead":"A közelmúltban gyermekáldás volt a Pálmaházban lakó éji majmoknál. A kíváncsi apróság nagyrészt anyjába, vagy a család...","id":"20181206_Eji_majom_Fovarosi_Allatkert_kolyok_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0452b7d-fc64-4086-bf54-d176b2e5dd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4e97c-76dd-4566-988d-5a838479f2c6","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Eji_majom_Fovarosi_Allatkert_kolyok_szuletett","timestamp":"2018. december. 06. 11:14","title":"Tüneményes majomkölyök született a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak. Az abszolút befutó nem is lehetett volna más, mint a nagy sikerű PUBG.","shortLead":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak...","id":"20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca337ed-2d99-416d-8b00-081c3aefd055","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","timestamp":"2018. december. 05. 19:33","title":"Letöltötte valamelyiket? Itt vannak 2018 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756062fe-173e-408f-a99d-64cb61e8b524","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","timestamp":"2018. december. 06. 07:49","title":"Autóval ütközött a személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület főépítésze beszélt szerdán egy urbanisztikai eseményen.","shortLead":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület...","id":"20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa890b-57b1-4ee5-bc75-6cb4a526061e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","timestamp":"2018. december. 06. 10:13","title":"Kézilabdacsarnok épül a Sorsok Háza mögé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6121d4d7-e52a-47ae-bdd5-2473d45b712a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Terepjárót sodort el egy vonat Baja közelében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","shortLead":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","id":"20181206_youtube_national_geographic_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a95ddf-c4c2-4594-80e6-4a3a6dad5810","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_youtube_national_geographic_sorozat","timestamp":"2018. december. 06. 10:33","title":"Összeállt a YouTube és a National Geographic, ütős dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett a manapság nagyon kedvelt battle royale módot is megkapta.","shortLead":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett...","id":"20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9b5df-9134-42e6-8783-2dadbde3b225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Teljesen ingyen letölthető az egyik legjobb Counter-Strike, sőt egy új játékmód is jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]