Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök csütörtöki átadóján elhangzottak szerint. ","shortLead":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök...","id":"20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161e03-9118-494c-a6bf-5cbdf54f3ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Programozható robotot kapott 38 magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c19063d-c856-4b66-8118-45ce8edfa108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6121d4d7-e52a-47ae-bdd5-2473d45b712a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181206_Terepjarot_sodort_el_egy_vonat_Baja_kozeleben__fotok","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Terepjárót sodort el egy vonat Baja közelében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ebfb34-7682-4451-ab4d-903087bb8228","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A három legkeresettebb modell a Lada Granta, a Lada Vesta és a Kia Rio volt.","shortLead":"A három legkeresettebb modell a Lada Granta, a Lada Vesta és a Kia Rio volt.","id":"20181206_Egyre_tobb_uj_autot_vesznek_az_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ebfb34-7682-4451-ab4d-903087bb8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b522d647-8345-4a55-b2f1-1765dab7d1dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_Egyre_tobb_uj_autot_vesznek_az_oroszok","timestamp":"2018. december. 06. 11:46","title":"Egyre több új autót vesznek az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e301d5-4039-4d92-8165-d4684a7f1fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ezt a hőmérsékletet a Nyírségben mérték. Nappalra 0 fok fölé melegszik a hőmérséklet országszerte, a nyugati határnál ónos eső is jöhet.","shortLead":"Ezt a hőmérsékletet a Nyírségben mérték. Nappalra 0 fok fölé melegszik a hőmérséklet országszerte, a nyugati határnál...","id":"20181206_9_fok_is_volt_hajnalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e301d5-4039-4d92-8165-d4684a7f1fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa37528-9365-42d7-87f2-987724ea88ab","keywords":null,"link":"/idojaras/20181206_9_fok_is_volt_hajnalban","timestamp":"2018. december. 06. 07:10","title":"-9 fok is volt hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett a manapság nagyon kedvelt battle royale módot is megkapta.","shortLead":"A Valve CS:GO nevű játéka eddig sem volt drága, a kiadó azonban úgy döntött, teljesen ingyenessé teszik azt. Emellett...","id":"20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9b5df-9134-42e6-8783-2dadbde3b225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_counter_strike_global_offensive_steam_pc","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Teljesen ingyen letölthető az egyik legjobb Counter-Strike, sőt egy új játékmód is jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","shortLead":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","id":"20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6aebe-29c5-4f9c-b924-e5f5ff2523c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","timestamp":"2018. december. 06. 16:39","title":"Átlátszó: Az OTP magángépe \"Magyarország kormánya\" jelöléssel repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csoút. Az eset után közleményt adott ki a vállalat.","shortLead":"A kanadai hatóságok az Egyesült Államok kérésére kanadai átutazása során előzetes letartóztatásba helyezték a Huawei...","id":"20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce5ab7-4ecc-4f93-8710-a4452999267c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_huawei_penzugyi_igazgato_meng_van_csou_letartoztatas_reakcio","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Reagált a Huawei: nem értik, miért tartóztatták le a pénzügyi igazgatót, de cáfolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","shortLead":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","id":"20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e19515-be76-4462-9f66-ade1796ac728","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","timestamp":"2018. december. 06. 08:55","title":"Egy magyar szakértő szerint háború lehet az orosz-amerikai konfliktusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]