Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","shortLead":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","id":"20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea2263-1ff2-473d-a744-6e122857cb07","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","timestamp":"2018. december. 08. 12:02","title":"Van, ahol a karácsonyi túlóra miatt borulnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","id":"20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c33b62-78f5-40a2-9350-00618ca66c5b","keywords":null,"link":"/sport/20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2018. december. 07. 22:43","title":"Kézilabda-Eb: nagy vereségbe szaladtak bele a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madison elkeveredett és a helyszínen maradt. Túlélte a tűzvészt, és végig őrizte is a gazdája leégett otthonát. ","shortLead":"Madison elkeveredett és a helyszínen maradt. Túlélte a tűzvészt, és végig őrizte is a gazdája leégett otthonát. ","id":"20181209_Egy_honapig_varta_gazdajat_egy_kutya_a_kaliforniai_tuzveszben_leegett_romok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d09a2e-39f5-4fb5-9ca0-816a7cc63a74","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Egy_honapig_varta_gazdajat_egy_kutya_a_kaliforniai_tuzveszben_leegett_romok_kozott","timestamp":"2018. december. 09. 12:37","title":"Egy hónapig várta gazdáját egy kutya a kaliforniai tűzvészben leégett romok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, Navracsics Tibor úgy véli, a CEU ügye még nincs lezárva.","shortLead":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért...","id":"20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06205724-8f17-47b0-a33d-d4e4eb49b941","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","timestamp":"2018. december. 08. 07:05","title":"A CEU Bécsbe költözik, de Navracsics szerint még maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik. A 3-as metró felújításának kezdete óta sosem volt még rá példa, hogy a pótlási időpontokat így módosítsák, annyira azonban nem volt nagyvonalú a BKK, hogy a pótlás előtt bevett 23:30 körüli üzemzárást állítsák vissza.","shortLead":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik...","id":"20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72860d67-aa3f-4559-a10f-25416f4c9406","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","timestamp":"2018. december. 07. 20:43","title":"Meccset játszik a Vidi, átszervezték a metrópótlást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]