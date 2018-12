Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hiába számítanak veterán eszköznek a személyhívók, Japánban még most is több ezren használják őket. Hamarosan azonban nekik is búcsút kell inteniük a ma már elavult technológiának. Egy korszak vége: az utolsó csipogókat is lekapcsolják Japánban Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. "Adventi kalendáriumunkban" a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani. "Fenyegetnek, kivéreztetnek bennünket" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyenis Ágnes

A színésznőt a harmincas évekre és a fasizmusra emlékezteti az olasz menekültellenes politika.

Pamela Anderson nem olyan nagy rajongója az olasz belügyminiszternek, mint Orbán Viktor

Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák a demonstrációt.

A párizsi tüntetők tíz százalékát vették őrizetbe a rendőrök

A dal szerzője egy brit reklámügynökség, amely arra próbál rávilágítani, mi mindent veszít Nagy-Britannia, ha kilép az Európai Unióból.

Karácsonyi dalt írtak a Brexitről – videó

Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet. Így vette át a Prima Primissima közönségdíját L. Ritók Nóra

Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.

FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések

A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol tovább, mintha semmi nem történt volna. Berágtak a Békés megyei szocik, a közgyűlésük rendkívüli ülésén döntenének Simonka „embereinek" eltávolításáról, mielőtt még ők döntenének az újabb 56 milliárd forint elosztásáról is.

Simonka György „társainak" fejét is követelik Békés megyében, nehogy újabb milliárdokról dönthessenek