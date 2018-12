Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","shortLead":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","id":"20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60652342-d0a6-4617-82fb-2e553fd13c74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Vona Gábor beáll Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d0194-ecf2-4439-98e3-62b68652f18a","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","timestamp":"2018. december. 10. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","shortLead":"Az Igazságügyi bizottság keresztülhúzta az ellenzék számítását. ","id":"20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267900af-6d40-402f-8eb7-f4b1d844f84c","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Rabszolgatorveny_Rendkivuli_bizottsagi_ulessel_akadalyozzak_az_ellenzek_tervet","timestamp":"2018. december. 10. 13:25","title":"\"Rabszolgatörvény\": Rendkívüli bizottsági üléssel akadályozták az ellenzék tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős kép foglalja össze a Parlament mai munkáját. ","shortLead":"Erős kép foglalja össze a Parlament mai munkáját. ","id":"20181210_A_nap_kepe_Nemeth_Szilard_elegedetten_terul_szet_az_ures_ellenzeki_padsorok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a5866-1a54-4274-8666-f44df2fb0935","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_nap_kepe_Nemeth_Szilard_elegedetten_terul_szet_az_ures_ellenzeki_padsorok_kozott","timestamp":"2018. december. 10. 20:32","title":"A nap képe: Németh Szilárd elégedetten terül szét az üres ellenzéki padsorok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","shortLead":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","id":"20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3357efe0-794e-44c6-adac-6e5d2b163b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","timestamp":"2018. december. 10. 18:09","title":"Szijjártó: Magyarország olyan EU-t akar, ahol a karácsony karácsony marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt. Két időszakot is problematikusnak tart az ügyészség: az első a 2011-2015-ös periódust érinti, a második pedig a 2018-ban zárult három évet. ","shortLead":"22 napi előzetes után vádat emelt az ügyészség Japánban Carlos Ghosn és jobbkeze, Greg Kelly ellen, adócsalás miatt...","id":"20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa73b6-fed2-4b0b-aa04-48476cf5a888","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_A_japan_hoher_es_a_moho_cegvezer_vadat_emeltek_az_autoipar_Carlos_kiralya_ellen_Tokioban","timestamp":"2018. december. 10. 10:20","title":"A japán „hóhér” és a mohó cégvezér, vádat emeltek az autóipar Carlos királya ellen Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők összekapcsolását. Mindezt a készülőben lévő új uniós szerzői jogi törvény miatt.","shortLead":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők...","id":"20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0d5aee-952d-4481-a3aa-6b445fe9fbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Megszűnt az egyik legnagyobb torrentoldal, 12 év után zárták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]