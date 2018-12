Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f753f733-f5c3-466b-89f7-4a50a15e680d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bődületesen sok pénzt, 1,1 milliárd dollárt szánnak az állat- és a környezetvédelemre. A pénzt új adóelemmel, illetve a már meglévők emelésével fogják előteremteni. ","shortLead":"Bődületesen sok pénzt, 1,1 milliárd dollárt szánnak az állat- és a környezetvédelemre. A pénzt új adóelemmel, illetve...","id":"20181214_Uj_adot_vezet_be_Washington_allam_hogy_legyen_mibol_megmeteni_a_gyilkos_balnakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f753f733-f5c3-466b-89f7-4a50a15e680d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db7028a-9171-46e1-9600-445bc15a5df8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Uj_adot_vezet_be_Washington_allam_hogy_legyen_mibol_megmeteni_a_gyilkos_balnakat","timestamp":"2018. december. 14. 06:15","title":"Új adót vezet be Washington állam, hogy legyen miből megmenteni a gyilkos bálnákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak örül.","shortLead":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak...","id":"20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fce6bb-64e1-4183-b964-b2299c2cddb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","timestamp":"2018. december. 13. 16:30","title":"Nem kell többé Londonig menni, konzulátus nyílt két brit nagyvárosban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök működéséről, mint az azokon megtekintett tartalmakról.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök...","id":"20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb9ba-8103-4233-964b-8fe0f167e9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","timestamp":"2018. december. 13. 16:03","title":"Kedves szülők, nem jól csinálják! Sokan félreértik, miről kéne beszélgetni a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre a csütörtök esti Vidi-Chelsea összecsapásra. Ez kedvezett is valamennyire a magyaroknak, de a továbbjutás nem jött össze. ","shortLead":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre...","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4625ef00-0929-4e0d-abf2-5a4f6b7ef112","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. december. 13. 18:57","title":"Kiesett az Európa ligából a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre ártalmas. ","shortLead":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre...","id":"20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77282262-a745-403f-8bd0-66cde15dab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","timestamp":"2018. december. 13. 21:33","title":"Megvizsgáltak 13 slime-ot, és aggasztó dolog derült ki: a felük veszélyes anyagot tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","shortLead":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","id":"20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f52c524-4507-46af-ab2b-68619b8e53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","timestamp":"2018. december. 14. 16:03","title":"Ön is segíthet megmenteni a korallzátonyt, erre a színre figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","shortLead":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","id":"20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f642ed-499c-4ce3-bae0-d2a9c429485e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","timestamp":"2018. december. 15. 09:45","title":"Megható, ahogy az alzheimeres anyuka együtt énekel családjával - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]