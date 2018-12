Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","shortLead":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","id":"20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e130e31-d3e5-47ed-b589-fe2b3aec10c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"A Fidesz szerint bűnözői körök vesznek részt a tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48e2f6a-9877-40aa-80d0-57148f57ac0d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha át is jutnának a biztonsági őrök sorfalán, az ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni a követeléseiket, de a newsroomban rekedt tévések sem fogják már sokáig bírni, hogy nem tudnak kimenni enni, sőt még pisilni sem – mondta egy köztévés forrásunk. Kiderült, hogy a teherportán keresztül még reggel is dolgozni indultak stábok, hiszen a tüntetők a főbejáratnál vannak.\r

\r

","shortLead":"Ha át is jutnának a biztonsági őrök sorfalán, az ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni a követeléseiket, de...","id":"20181217_Mi_szivtuk_meg__pisilni_sem_tudnak_elmenni_a_bezarkozott_koztevesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48e2f6a-9877-40aa-80d0-57148f57ac0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0156c610-bd3f-4ae0-a4bd-51308afc4291","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mi_szivtuk_meg__pisilni_sem_tudnak_elmenni_a_bezarkozott_koztevesek","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"„Mi szívtuk meg” – pisilni sem tudnak kimenni az MTVA-ban rekedt tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni a Stop Sorost. ","shortLead":"Minden eszközzel tiltakozni fog a kormány a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen, amely szerint el kell törölni...","id":"20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ed3ae7-dc97-4158-bbbd-ee073ed08fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Nekimegy_a_kormany_a_Velencei_Bizottsagnak_marad_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. december. 17. 13:05","title":"Nekimegy a kormány a Velencei Bizottságnak, marad a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","shortLead":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","id":"20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd11c5-1855-4d3e-8996-25f830cbe136","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","timestamp":"2018. december. 17. 16:04","title":"Mit gondol, kit, és mihez hasonlítva írták át a Kossuth tér nevét a metrón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra, a döntéshozatalra és a viselkedésre is. Ebből következik, hogy az a mód, ahogyan az érzelmeinket kezeljük, meghatározó lehet egészségi állapotunk szempontjából is. ","shortLead":"Bár sokáig nem így gondoltuk, ma már tudjuk, hogy az érzelmek jelentős hatást gyakorolnak a gondolkodásra...","id":"20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c29aa-d51b-4ed8-af3b-6e302a86e2dc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181216_Egeszseges_akar_lenni_Kezelje_helyen_az_erzelmeit","timestamp":"2018. december. 16. 20:15","title":"Egészséges akar lenni? Kezelje helyén az érzelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]