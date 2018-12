Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","shortLead":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","id":"20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae97d1-8fc8-401a-9fd4-1c934f7d9cef","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 14:47","title":"Orbán sajtósa ingyenes lapot indít Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják, pedig inkább a trükközésnek kellene véget vetni.","shortLead":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják...","id":"20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e13e4e-6b15-437f-9767-b71ecb266719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","timestamp":"2018. december. 21. 15:30","title":"„Akik kitalálták a négyszáz órás túlmunkát, még soha nem végeztek fizikai munkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában ellenzéki politikusként akciózó Hadházy Ákost, akinek állatorvos a civil foglalkozása. Az etikai panasszal élő ajkai állatorvos közösségi oldalát ellepték a humorostól a legdurvább anyázásig eljutó kommentek, röpködnek a szervek és a rákosi-minősítések. Többen viszont precízen azt tudakolják: ha Hadházy ezek szerint ott állatokat kezelt, akkor az őt kihajító biztonsági őröket vagy az összes ott dolgozót tekintsék-e ezentúl hivatalosan is annak.","shortLead":"Zúdul a virtuális népharag az állatorvosra, aki egy másik kollégájával együtt felnyomta a kamaránál az MTV székházában...","id":"20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3edd1d58-b066-4d69-aad5-00add9151922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c0d06-0429-44da-b130-da60279afef7","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szetszedik_Hadhazy_Akos_feljelentojet_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 21. 17:59","title":"\"Boldog karácsonyt, házmester úr!\" - ízekre szedik a Hadházy-t felnyomó állatorvost a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","shortLead":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","id":"20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba0e60-30e8-4fe7-a58b-3058d24b0e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","timestamp":"2018. december. 21. 08:42","title":"Többtucatnyi beteg, legyengült kutyát találtak a rendőrök egy gyulai tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","shortLead":"Tizenegy halottat találtak egy bárkában a spanyol partoktól délre.","id":"20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e938e7-7d86-4da2-aa91-c443f50afd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc614b83-f18b-4a61-b417-ba97bded3636","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Ujabb_migranstragedia_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Újabb migráns-tragédia a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","shortLead":"A reptér arra gyanakszik, hogy szándékos szabotázs a drónok reptetése. A fennakadás 110 ezer utast érint.","id":"20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4b1a-a67d-4952-ab2f-9f503e4f07e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Tovabbra_is_le_van_zarva_a_londoni_Gatwick_repuloter","timestamp":"2018. december. 20. 14:03","title":"Továbbra is le van zárva a londoni Gatwick repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor Ferenc ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Most kiderült, mekkora összegről van szó.","shortLead":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor...","id":"20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d754b7-a653-44ab-9a6d-7b136fdbef23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f7a031-5994-410b-9d35-f937baaf9563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendégéjszakák száma el fogja érni a 31 milliót 2018-ban, ezzel minden idők legjobb évét könyvelhetjük el majd a turizmusban az év végén – hangsúlyozta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója pénteken a turizmus idei eredményeiről tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"A vendégéjszakák száma el fogja érni a 31 milliót 2018-ban, ezzel minden idők legjobb évét könyvelhetjük el majd...","id":"20181221_Tortenelmi_rekord_minden_idok_legjobb_eve_2018_a_magyar_vendeglatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f7a031-5994-410b-9d35-f937baaf9563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d7bb3-61c7-48bf-aa14-bdfd31998e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tortenelmi_rekord_minden_idok_legjobb_eve_2018_a_magyar_vendeglatasban","timestamp":"2018. december. 21. 12:34","title":"Történelmi rekord: minden idők legjobb éve 2018 a magyar vendéglátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]