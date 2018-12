Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b8863c-0744-48f7-a51b-1b90a2aa765a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szabadon felhasználhatóvá válnak az 1948-ban elhunyt alkotók – mások mellett Lehár Ferenc zeneszerző, Kozma Lajos építész, iparművész és Markovits Rodion (Markovits Jakab) író – művei 2019. január 1-től.","shortLead":"Szabadon felhasználhatóvá válnak az 1948-ban elhunyt alkotók – mások mellett Lehár Ferenc zeneszerző, Kozma Lajos...","id":"20181221_Szabadon_felhasznalhatova_valnak_Lehar_Ferenc_es_Gandhi_muvei_is_jogdjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8863c-0744-48f7-a51b-1b90a2aa765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54604752-f994-4b94-a425-7823773939ec","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szabadon_felhasznalhatova_valnak_Lehar_Ferenc_es_Gandhi_muvei_is_jogdjak","timestamp":"2018. december. 21. 13:15","title":"Szabadon felhasználhatóvá válnak Lehár Ferenc és Gandhi művei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap külön cikket szentel a decemberi tüntetéssorozat női hangadóinak.","shortLead":"A lap külön cikket szentel a decemberi tüntetéssorozat női hangadóinak.","id":"20181222_A_Guardian_racsodalkozott_a_macso_magyar_politikaban_felbukkano_nokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c148d5-15e9-401b-a209-8d96c881a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8f3a7-261a-403c-98c6-9bf465201485","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Guardian_racsodalkozott_a_macso_magyar_politikaban_felbukkano_nokre","timestamp":"2018. december. 22. 10:18","title":"A Guardian rácsodálkozott a macsó magyar politikában felbukkanó nőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1 millió forintért viszont bárki alhat benne egy éjszakát.","shortLead":"A híres légyottot Bring Crosby Palm Springs-i otthonában bonyolították, melyet most 5 millió dollárért árulnak. 1...","id":"20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8053849-d7f4-465a-9409-cb70b72e08ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efb3cf-a30a-42b2-bef4-5083e90f57ca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181221_Elado_a_haz_ahol_JFK_es_Marilyn_Monroe_randizott","timestamp":"2018. december. 21. 13:27","title":"Eladó a ház, ahol JFK és Marilyn Monroe randizott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most úgy tűnik, van, aki már használ is egy Galaxy S10-et.","shortLead":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most...","id":"20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a76571-ac28-4d08-85c9-02284974d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","timestamp":"2018. december. 21. 13:03","title":"Lefotózták: valaki már használja a Galaxy S10-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz, hogy az autósokat a tömegközlekedésre csábítsa.","shortLead":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz...","id":"20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b7594-0c1c-465f-92e8-c1b6e77e4385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","timestamp":"2018. december. 21. 12:56","title":"Mi kell még, hogy autó helyett vonattal utazzanak az agglomerációból Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","id":"20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cb920b-0b9a-4f92-8a19-055b31232443","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","timestamp":"2018. december. 21. 10:53","title":"Az ünnepek alatt is nyitva lesznek, de pluszdíjat kérhetnek az ügyeletes gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető közönséget. Két hétig, december 21-től január 4-ig 100 film lesz szabadon elérhető a Filmarchívum Vimeo csatornáján. ","shortLead":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető...","id":"20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1be8d-ab4c-4513-bba7-592dd5515096","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","timestamp":"2018. december. 21. 09:18","title":"Meglepetés: az ünnepek alatt száz filmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]